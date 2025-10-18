ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η... εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΟΦη και να πανηγυρίζει στο «σπίτι» της τη δεύτερη εφετινή της νίκη με το εμφατικό 4-2.

Και τα έξι γκολ της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Super league μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νέιρα στο 50' έβαλε μπροστά τους Κρητικούς, στο 53' ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό.

Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64' με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ: Στο 68' ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσια, στο 75' ο Εστεμπάν Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80' και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» (4-2).

Η αποβολή του Στάγιτς στο 80' έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους...

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (90’+2′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήτρα για Sabbianco Ανόρθωση και ψάχνει υπέρβαση στη ρεβάνς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνελήφθη 44χρονος για τον φόνο του Δημοσθένους – Αστυνομική επιχείρηση και στη Λάρνακα

Category image

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένα ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της ΑΕΚ στο «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Σασπένς, συγκινήσεις και χορταστικός συμβιβασμός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη