Το πρώτο... τεστ για την ΑΕΛ του Μαρτίνς

Δεύτερη σερί νίκη που θα φέρει σημαντικό βαθμολογικό ανέβασμα θα επιχειρήσουν οι γαλαζοκίτρινοι.

Το πρώτο μεγάλο τεστ του Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο της ΑΕΛ θα είναι το αποψινό (19:00) με αντίπαλο τον Άρη. 

Θυμίζουμε, προηγήθηκε η ευρεία νίκη (4-1) επί της Ανόρθωσης πριν από τη διακοπή. Το εμπόδιο του συμπολίτη είναι βεβαίως πολύ πιο υψηλό αφού μιλάμε για μία ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε την ευκαιρία να δουλέψει σε διάφορους τομείς, ωστόσο η στόχευσή του στο ντέρμπι του «Αλφαμέγα» είναι μόνο η νίκη!

Προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει αυξημένες επιλογές μιας και μόνο ο Ζόκε θα μείνει εκτός, ενώ ο Κονσεϊσάο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο επόμενο παιχνίδι.

Είναι σαφές πως ενδεχόμενη νίκη επί του Άρη θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία εντός των αποδυτηρίων, ενώ είναι κάτι που έχει ανάγκη και ο ίδιος ο κόσμος της ΑΕΛ μετά το κακό ξεκίνημα.

Διαβαστε ακομη