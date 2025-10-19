Φόνος Δημοσθένους: 7 κατηγορίες εναντίον του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, υπό κράτηση για 8 μέρες

Η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 44χρονο ιδιοκτήτη του σκούτερ που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών από τη σκηνή του εμπρησμού.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πρώην ποδοσφαιριστής Α’ κατηγορίας και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρουσιάστηκετο πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους κατά τη διαφυγή τους, μετά το κάψιμο του άσπρου βαν.

