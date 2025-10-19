Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (19/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
Cytavision 1
19:00 Άρης - ΑΕΛ
Cytavision 2
18:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια
Cytavision 3
16:00 Tότεναμ - Άστον Βίλα
18:30 Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γ.
21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
13:30 Drift Kings International Series
19:00 Αταλάντα - Λάτσιο
21:45 Μίλαν - Φιορεντίνα
Cytavision 5
17:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brussels
Cytavision 6
11:00 Ράλι Ευρώπης – Stage 4
14:00 Ράλι Ευρώπης – Stage 5
16:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Stockholm
22:00 Formula 1 – Aγώνας
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
13:30 Κόμο - Γιουβέντους
16:00 Kάλιαρι - Μπολόνια
22:00 Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 1
19:00 AΠΟΕΛ - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 2
16:00 Λανς - Παρίς FC
18:15 Ρεν - Οσέρ
21:45 Ναντ - Λιλ
Cablenet Sports 3
13:00 Μπάσκετ: Μπανταλόνα - Μπιλμπάο
17:45 Χεράκλες - Φέγενορντ
20:00 Mπάσκετ: Μάλαγα - Μπαρτσελόνα
Novasports Prime
16:00 Aστέρας Τρ. - Κηφισιά
19:30 Άρης - Παναθηναϊκός
Novasports 2
18:30 Ζανκτ Παουλί - Χόφενχαϊμ
Novasports 3
16:30 Φράιμπουργκ - Άιντραχτ
Novasports 6
12:00 Τένις: WTA 500 – Ningbo
Novasports Start
14:30 Έλβερμσπεργκ - Γκρόιτερ Φιρτ