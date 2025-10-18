ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Δημοσιευτηκε:

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Κέρδος η εμπειρία για την ομάδα του Ανδρέου.

Oλοκληρώθηκε η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Ευρώπη, όπου επέστρεψε μετά από 13 χρόνια. 

Η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου ηττήθηκε και στον δεύτερο αγώνα από την Εσθονική Πόβλα Σέρβιτι, στο δεύτερο σκέλος των αναμετρήσεων τους για τον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26 με 33-21 (ημίχρονο 21-7).

Στον πρώτο αγώνα οι Εσθονοί είχαν επικρατήσει με 31-23. 

Για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο οι Καρκαγγελής και Μανασάκης πέτυχαν από πέντε τέρματα, οι Στόιτσεβιτς και Γιαννόπουλος είχαν από τρία, ο Αναγνωστόπουλος και Χιώνης σκόραραν δύο φορές, ενώ μία φορά έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα ο Οικονόμου.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (Α. Ανδρέου): Παπαλαμπριανού (τ), Πελεταίος (τ), Στόιτσεβιτς 3, Κρητικός, Αναγνωστόπουλος 2, Ιωάννου, Οικονόμου 1, Τίκκας, Μαρκίδης, Χατζηπέτρου, Κουκλοτίδης, Μανασάκης 5, Γιαννόπουλος 3, Σπύρου, Καρκαγγελής 5, Χιώνης 2

Ήτρα για Sabbianco Ανόρθωση και ψάχνει υπέρβαση στη ρεβάνς

Διαβαστε ακομη