ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρώτη αντίδραση

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η πρώτη αντίδραση

Το σερί των τελευταίων χρόνων απέναντι στον Εθνικό θέλει να συνεχίσει ο Άρης

Μετά τις πρώτες απώλειες στην τρέχουσα σεζόν (σ.σ. ήττα 3-2 από την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα), ο Άρης καλείται απόψε (19:00) να δείξει αντίδραση, στον αγώνα που ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, φιλοξενώντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Εθνικό. Απέναντι στη μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί το σερί που τρέχει για την ομάδα της Λεμεσού απέναντι στο συγκρότημα της Άχνας. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» από το 2021, οπότε κι ανέβηκε από τη Β’ Κατηγορία κι άλλαξε πλέον επίπεδο διεκδικώντας τρόπαια και διακρίσεις, δεν έχασε ούτε έναν βαθμό από τον Εθνικό.

Μάλιστα, τις πλείστες φορές το πετύχαινε με εύκολες νίκες. Τη σεζόν 2021-22 είχε επικρατήσει στην έδρα του με 3-0, ενώ στο παιχνίδι του β' γύρου νίκησε στο Δασάκι με 2-1. Την περίοδο 2022-23 ο Εθνικός ήταν στη Β' Κατηγορία, έτσι το επόμενο συναπάντημά τους ήταν τη σεζόν 2023-24, με τον Άρη να επικρατεί στη Λεμεσό με 2-0 και στο β' γύρο, εκτός, με 6-2. Το σερί συνεχίστηκε και πέρσι με τους πράσινους να επικρατούν εκτός έδρας με 2-1 και στον β' γύρο, στο στάδιο «Αλφαμέγα», να παίρνουν ευρεία νίκη με 6-1.

Στα αγωνιστικά, ερωτηματικό αποτελεί η χρησιμοποίηση του Μαγιαμπέλα που βγήκε εκτός στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, όμως φαίνεται να ήταν για προληπτικούς λόγους. Σίγουρα απών είναι ο Κακόριν που θα περάσει από στάδιο αποκατάστασης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν φεύγεις από τον Σεπτέμβριο...

ΑΕΛ

|

Category image

Aποκλεισμός για την Σάκκαρη στο Πεκίνο

Τένις

|

Category image

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η πρώτη αντίδραση

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09)

TV

|

Category image

Τεράστιο διπλό στο φινάλε για Πόρτο - Νίκες για Άστον Βίλα, Λιόν και Στουτγκάρδη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορική τεσσάρα στη Βέρνη με χατ-τρικ Ζαρουρί!

Ελλάδα

|

Category image

Θρήνος στην Αγγλία: Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ που είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη σε αγώνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπούτο για τους δύο γιους του Χέσκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απαγορευτικό το πισωγύρισμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο αγέραστος Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Λιλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η παραδοχή λαθών από Μακρίδη και η αισιοδοξία με Τιμούρ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποτελεσματικότητα και στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Σάντσες και οκτώ αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις

Ελλάδα

|

Category image

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη