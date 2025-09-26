Η πρώτη αντίδραση

Μετά τις πρώτες απώλειες στην τρέχουσα σεζόν (σ.σ. ήττα 3-2 από την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα), ο Άρης καλείται απόψε (19:00) να δείξει αντίδραση, στον αγώνα που ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, φιλοξενώντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Εθνικό. Απέναντι στη μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί το σερί που τρέχει για την ομάδα της Λεμεσού απέναντι στο συγκρότημα της Άχνας. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» από το 2021, οπότε κι ανέβηκε από τη Β’ Κατηγορία κι άλλαξε πλέον επίπεδο διεκδικώντας τρόπαια και διακρίσεις, δεν έχασε ούτε έναν βαθμό από τον Εθνικό.

Μάλιστα, τις πλείστες φορές το πετύχαινε με εύκολες νίκες. Τη σεζόν 2021-22 είχε επικρατήσει στην έδρα του με 3-0, ενώ στο παιχνίδι του β' γύρου νίκησε στο Δασάκι με 2-1. Την περίοδο 2022-23 ο Εθνικός ήταν στη Β' Κατηγορία, έτσι το επόμενο συναπάντημά τους ήταν τη σεζόν 2023-24, με τον Άρη να επικρατεί στη Λεμεσό με 2-0 και στο β' γύρο, εκτός, με 6-2. Το σερί συνεχίστηκε και πέρσι με τους πράσινους να επικρατούν εκτός έδρας με 2-1 και στον β' γύρο, στο στάδιο «Αλφαμέγα», να παίρνουν ευρεία νίκη με 6-1.

Στα αγωνιστικά, ερωτηματικό αποτελεί η χρησιμοποίηση του Μαγιαμπέλα που βγήκε εκτός στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, όμως φαίνεται να ήταν για προληπτικούς λόγους. Σίγουρα απών είναι ο Κακόριν που θα περάσει από στάδιο αποκατάστασης.