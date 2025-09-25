ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Ο αγέραστος Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Λιλ

Ολιβιέ Ζιρού σημαίνει ποιότητα! Ακόμα στα 39 του, που θα τα γιορτάσει την προσεχή Τρίτη (30/9), ο Γάλλος επιθετικός αποδεικνεύει ότι είναι σαν το παλιό κρασί. Με άλμα... εφήβου και κεφαλιά στο 80΄ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν στην πρεμιέρα της League phase του Europa League. Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» πέτυχε ο Μαρονικός Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς. 

Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα (νυν FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου.

 

 

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

 

 


Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)          2-0
(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)            0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία)           1-1
(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)  3-1
(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)          1-2
(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία)                         1-2
(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
 
Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)          2-2
(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία)          2-1
(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
 
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)          1-0
(79΄ Φραν Ναβάρο)   

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)                      
(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον)           2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1
(13΄ Μικουλέσκου)


Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο)                  22:00 
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία)          22:00 
Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία)              22:00 
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)    22:00 
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)      22:00 
Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία)             22:00 
Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία)                  22:00 

