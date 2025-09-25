Ο αγέραστος Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Λιλ

Ολιβιέ Ζιρού σημαίνει ποιότητα! Ακόμα στα 39 του, που θα τα γιορτάσει την προσεχή Τρίτη (30/9), ο Γάλλος επιθετικός αποδεικνεύει ότι είναι σαν το παλιό κρασί. Με άλμα... εφήβου και κεφαλιά στο 80΄ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν στην πρεμιέρα της League phase του Europa League. Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» πέτυχε ο Μαρονικός Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς.

Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα (νυν FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό) ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο) Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι) Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ) Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι) Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς) Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ) Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο) Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία) (54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1 Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1 (13΄ Μικουλέσκου) Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 22:00 Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00 Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 22:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00 Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 22:00 Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 22:00