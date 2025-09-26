ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Χάντμπολ

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Χάντμπολ

Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός τίθενται αντιμέτωποι την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26 στο Χάντμπολ, στον αγώνα του 37ου ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών.

Από τη μία η νταμπλούχος των προηγούμενων πέντε χρόνων στην χειροσφαίριση, Sabbianco Aνόρθωση, η οποία θα κυνηγήσει να προσθέσει τον ισάριθμο τίτλο και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς πετυχαίνει να τον κατακτάει κάθε χρόνο από το 2021 και μετά.

Από την άλλη, ο τριταθλητής και φιναλίστ του κυπέλλου στην περασμένη περίοδο, Παρνασσός, επιδιώκει να μπορέσει να σπάσει το σερί της «Κυρίας» και να επιστρέφει ο ίδιος στις κατακτήσεις των τίτλων. Η ομάδα του Στροβόλου στο παλμαρές της μετράει δύο τρόπαια Σούπερ Καπ, τα οποία είχε πάρει το 2018 και το 2019.

Εάν η Sabbianco Aνόρθωση κερδίσει κι αυτόν τον τίτλο, τότε θα πλησιάσει σε κατακτήσεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που έχει και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα. Πολυνίκης του θεσμού είναι η ΣΠΕ Στροβόλου που έχει 21 κατακτήσεις Σούπερ Καπ. Τίτλο στην διοργάνωση που ανοίγει την αυλαία κάθε χρονιάς πανηγύρισε επίσης τρεις φορές το Κ.Ν. Ανθούπολης.

Διαβαστε ακομη