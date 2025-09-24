Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ήταν κάπως… σκληρός ο τρόπος που γεύτηκε την πρώτη του ήττα ο Άρης. Ήρθε σε ένα διάστημα που δεν μπορούσε να αντιδράσει (90+2΄) και με ένα γκολ που μπορούσε να αποφευχθεί αφού έκανε κακή εκτίμηση ο Βανά Άλβες. Ένας τερματοφύλακας που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Σαφώς και υπάρχει στενοχώρια, όμως δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου στον Άρη, παρ' όλο που, παίζοντας και με παίκτη περισσότερο, τουλάχιστον μπορούσε να μην χάσει. Σε ένα γήπεδο που από τον καιρό που το χρησιμοποιεί η ΑΕΚ ως έδρα δεν μπόρεσε ακόμη να φύγει με διπλό, μετρώντας πλέον έξι ήττες και πέντε ισοπαλίες.

Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει αφού την προσεχή Παρασκευή θα μπει ξανά στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τον Εθνικό Άχνας. Σε μία δύσκολη δοκιμασία στην έδρα του αφού ο Εθνικός είναι αήττητος. Ο Γκόλντσον, που ήταν στον πάγκο, ενδέχεται να επανέλθει και να φορέσει ξανά φανέλα βασικού. Αμφίβολος είναι ο Μαγιαμπέλα που έγινε αλλαγή στην αλλαγή, ενώ δεδομένα εκτός είναι ο Κακόριν που θα μεταβεί στη Γερμανία για ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

