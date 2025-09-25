Τελειώνει το συμβόλαιο του Αντερέγκεν

Ο Νικολάς Αντερέγκεν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν την περσινή σεζόν και όπως φαίνεται θέλει να κάνει το ίδιο και φέτος.

Το ξεκίνημα της σεζόν τον βρίσκει σε φοβερή κατάσταση και βεβαίως την περίπτωσή του παρακολουθούν κι άλλες ομάδες εκτός από τον Εθνικό ο οποίος δεδομένα θα προσπαθήσει να τον κρατήσει στο Δασάκι.

Το συμβόλαιο του Αντερέγκεν ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάιο, συνεπώς εάν ο Εθνικός δεν ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μπει σε συζητήσεις με άλλη ομάδα από τον χειμώνα κιόλας.

Είναι δεδομένο πως θα έχουμε εξελίξεις με τον Αντερέγκεν.