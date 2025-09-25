Ντεμπούτο για τους δύο γιους του Χέσκι

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εκτός έδρας της Χάντερσφιλντ με 2-0 για τον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας (EFL Cup), ωστόσο την παράσταση έκλεψαν δύο…

Ο λόγος για τα παιδιά του Έμίλ Χέσκι!

Πριν από τον αγώνα για τον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ (EFL Cup), ο Ισπανός τεχνικός είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε rotation, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε νεότερους παίκτες, ενόψει και των απαιτητικών αγώνων σε Premier League και Champions League και πράγματι τήρησε την υπόσχεσή του.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή απόφαση του Γκουαρδιόλα ήταν η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση δύο (!) ποδοσφαιριστών που φέρουν το όνομα Χέσκι.

Ο 19χρονος μέσος Τζέιντεν Χέσκι, αρχηγός της ομάδας Κ21, πέρασε στον αγώνα στο 76’ στη θέση του Ο’Ράιλι, ενώ λίγο αργότερα ο 17χρονος εξτρέμ Ρέιγκαν Χέσκι αντικατέστησε τον Σαβίνιο, κάνοντας κι αυτός ντεμπούτο.

«Πιστεύω ότι οι γονείς τους πρέπει να είναι πολύ περήφανοι. Είναι φανταστικό», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Τζέιντεν Χέσκι ανάρτησε και σχετικό μήνυμα στα social media: «Στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας το ντεμπούτο μου με αυτή την ομάδα. Ακόμα πιο ξεχωριστό που έγινε δίπλα στον αδερφό μου.»

Επίσης, ο 18χρονος φορ Ντιβάιν Μουσάκα πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός, δίνοντας μάλιστα την ασίστ για το πρώτο γκολ του Φόντεν. Συνολικά είχε μία γεμάτη παρουσία και έδειξε έτοιμος να προσφέρει.

Παράλληλα, ο Κάλβιν Φίλιπς επέστρεψε στη δράση, 646 ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση με τους «πολίτες», αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.