ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Ζητήσαμε άμεσες συναντήσεις με του υπεύθυνους για τα αγωνιστικά και ζητήσαμε να επιστρέψει η ηρεμία»

Διαβάστε όσα σημειώνει ο ΣΥ.Φ.ΑΕΛ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/9/2025

Η εβδομάδα που πέρασε ανήκει πλέον στο παρελθόν. Όλοι μας, πικραμένοι και απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα της ομάδας μας, καλούμαστε κόντρα σε όλους και όλα να σηκώσουμε ξανά το ανάστημά μας.

Δυστυχώς, και η φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε όπως αναμενόταν. Ως ΣΥ.Φ.ΑΕΛ, θέσαμε εξαρχής ως βασικό στόχο ένα ήρεμο και σταθερό πρωτάθλημα, χωρίς σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία του κόσμου μας, κάτι που όποιος διαβάσει τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας θα το διαπιστώσει με ευκολία. Παρ’ όλα αυτά, η αστάθεια της ομάδας και η ντροπιαστική τελευταία ήττα μάς φέρνουν ξανά στη θέση να βγούμε μπροστά.

Ο ΣΥ.Φ.ΑΕΛ, προχώρησε την επόμενη κιόλας μέρα σε ενέργειες και ζήτησε άμεσες συναντήσεις με τους υπεύθυνους για τα αγωνιστικά δρώμενα. Απαιτήσαμε να επανέλθει η ηρεμία και η συγκέντρωση αλλά και το πάθος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Σαββάτου όπως επίσης εμφανίσεις σαν την τελευταία δεν θα είναι πλέον ανεκτές και ας το βάλουν καλά στο μυαλο τους.

Από την πλευρά μας, τονίστηκε προς τη διοίκηση και το τεχνικό τιμ αυτού που έχει απομείνει ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον κόσμο της ΑΕΛ.

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η ανεπίτρεπτη απάθεια και αδράνεια που παρατηρείται εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ξεκαθαρίσαμε και πάλι ότι όποιος πατάει στο γήπεδο, είτε βασικός είτε αναπληρωματικός, οφείλει να δίνει το 300% της ψυχής του σε κάθε αγώνα, σε κάθε φάση, για την ΑΕΛ. Η νίκη το Σάββατο είναι μονόδρομος. Αν συνεχίσουμε να βλέπουμε την ίδια αδιαφορία, ο Σύνδεσμος θα είναι και πάλι παρών με πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το Σάββατο, η ΑΕΛ έχει αγώνα. Έναν αγώνα που εμείς πρέπει να νικήσουμε από την κερκίδα. Το μήνυμα το στέλνουμε ξανά και ξανά πως την ροή της ιστορίας θα την αλλάξουμε εμείς. Με λύσσα και επιμονή.

ΑΕΛΙΣΤΑ, το Σάββατο κόντρα σε όλους και όλα πάμε να στήσουμε ξανά μια γιορτή για τον ιερό κύκλο με τα 3 γράμματα.

Καλούμε όλους όσοι αγαπούν πραγματικά την ομάδα, να σταθούν δίπλα μας.

Όλοι μαζί, σαν οικογένεια, καλούμε τον κόσμο μας από νωρίς το Σάββατο στο οίκημά μας στον Εναέριο, για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για τη μάχη που έχουμε μπροστά μας.

Η ΑΕΛ ΜΑΓΚΑ ΜΟΥ, ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ.

ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ.

95 ΧΡΟΝΙΑ Α.Ε.Λ

ΥΓ. Συγχαρητήρια στην Φουτσαλικη ΑΕΛ για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν.

ΣΥ.Φ.ΑΕΛ 1989