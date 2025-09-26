Όταν φεύγεις από τον Σεπτέμβριο...

Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Πάολο Τραμετσάνι φεύγει από την ΑΕΛ (σ.σ. δεν εκδόθηκε ακόμη το σχετικό διαζύγιο, αφού οι δυο πλευρές βρίσκονται ακόμα σε συζητήσεις περί τούτου) τόσο νωρίς στη χρονιά δείχνει ξεκάθαρα ότι το πράγμα δεν πήγαινε άλλο. Η αποχώρηση του Ιταλού από τον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων είναι από τις πιο γρήγορες στα τελευταία χρόνια στην ομάδα της Λεμεσού. Ο προηγούμενος προπονητής που είχε χωρίσει με την ΑΕΛ μόλις τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο γεμάτο μήνα κάθε χρονιάς, ήταν ο Σίλας, ο οποίος επίσης άρχισε με φιλοδοξίες, τη σεζόν 2022-23, όμως, με δυο ήττες στα πρώτα ισάριθμα παιχνίδια, είδε την πόρτα της εξόδου.

Διεργασίες για τον νέο

Οι διοικούντες την ομάδα της Λεμεσού δεν θέλουν να τραβήξει για πολύ το θέμα της αντικατάστασης του Πάολο Τραμετσάνι. Σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Ούγκο Μάρτινς. Για τον Πορτογάλο προπονητή είχε ενδιαφερθεί και προ μηνών η ΑΕΛ, χωρίς όμως να υπάρξει κάτι προχωρημένο. Ο Μάρτινς διατηρεί συμβόλαιο με τον Εθνικό και συνεπώς, για να αλλάξει στρατόπεδο ο 47χρονος, χρειάζεται η ΑΕΛ να πετύχει συμφωνία και με την ομάδα της Άχνας, η οποία, με βάση τις πληροφορίες αξιώνει ένα ποσό της τάξεως των 150.000 ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εκ νέου συναντήσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να φανεί εάν μπορεί να γίνει η συμφωνία.

Επιτακτική ανάγκη

Παράλληλα με την προσπάθεια για τον νέο προπονητή, στην ΑΕΛ κοιτάζουν και τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν διακαώς να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, με το τελευταίο τρίποντο να χρονολογείται από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όταν είχαν κερδίσει με 2-0 τον Ολυμπιακό. Εκ τότε, ακολούθησαν οι ήττες από ΑΕΚ (2-0) και Ομόνοια (5-0), ενώ ενδιάμεσα είχαν φέρει εντός έδρας ισοπαλία (2-2) με τον Εθνικό, παιχνίδι στο οποίο μάλιστα είχαν πάρει τον βαθμό λίγο πριν από την εκπνοή του αγώνα. Ως εκ τούτου, στον αυριανό (19:00) αγώνα στο στάδιο «Αλφαμέγα», η νίκη απέναντι στον Ακρίτα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Eίναι το πρώτο από τα τέσσερα σερί παιχνίδια που θα δώσει στο δικό της γήπεδο η ΑΕΛ, μιας και ακολουθούν τα παιχνίδια στο γήπεδο της Λεμεσού κόντρα σε Ανόρθωση (04/10), Άρη (19/10, τυπικά φιλοξενούμενη) και ΕΝ Ύψωνα (27/10). Το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι είναι απέναντι στην Πάφος FC στις 2 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι, πέρα από αυτά τα ματς πρωταθλήματος, στο πρόγραμμα είναι και ο αγώνας απέναντι στον Εθνικό Λατσιών, για την πρώτη φάση του κυπέλλου, που θα γίνει εκτός έδρας την 1η Οκτωβρίου.

* Την ετοιμασία και την καθοδήγηση της ομάδας στο παιχνίδι με τον Ακρίτα και μέχρι την εξεύρεση του νέου τεχνικού θα έχει ο βοηθός προπονητής, Γιώργος Ελευθερίου.