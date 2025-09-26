ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιο διπλό στο φινάλε για Πόρτο - Νίκες για Άστον Βίλα, Λιόν και Στουτγκάρδη!

Με πρωταγωνιστή στον Χιουνγκ Γκίο, η Γκενκ έφυγε με νίκη 1-0 από την έδρα της Ρέιντζερς, στην πρεμιέρα της League phase του Europa League. Ο Νοτιοκορεάτης σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο 55΄, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είχε χάσει πέναλτι. Για τους νικητές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή σκοπιμότητας στις καθυστερήσεις. 

 

Εκτός έδρας νίκη και για την Λιόν, 1-0 με σκόρερ τον Αμερικανό Τάνερ Τέσμαν, επί της Ουτρέχτης που είχε κάτω από τα δοκάρια της τον Βασίλη Μπάρκα. Με το ίδιο σκορ νίκησε η Άστον Βίλα τη Μπολόνια με την οποία αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Μπάμπης Λυκογιάννης. 

 

Με buzzer beater του Γουίλιαμ Γκόμες στο 3ο (και τελευταίο) λεπτό των καθυστερήσεων, η Πόρτο έφυγε με το «διπλό» 1-0 από το Σάλτσμπουργκ.

 

Με τον ίδιο τρόπο (Πέσιτς στο 90+4΄) η Φερεντσβάρος πρόλαβε να «σώσει» το βαθμό της ισοπαλίας, 1-1 απέναντι στην Πλζεν, στη Βουδαπέστη.

 

Ολιβιέ Ζιρού σημαίνει ποιότητα! Ακόμα στα 39 του, που θα τα γιορτάσει την προσεχή Τρίτη (30/9), ο Γάλλος επιθετικός αποδεικνεύει ότι είναι σαν το παλιό κρασί. Με άλμα... εφήβου και κεφαλιά στο 80΄ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν. Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» πέτυχε ο Μαρονικός Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς. 

Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα (νυν FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου. Δύσκολα τα πράγματα για τους Ολλανδούς, που την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. 

 

 

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

 

 


Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)          2-0
(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)            0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία)           1-1
(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)  3-1
(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)          1-2
(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία)                         1-2
(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
 
Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)          2-2
(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία)          2-1
(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
 
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)          1-0
(79΄ Φραν Ναβάρο)   

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)                      
(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον)           2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1
(13΄ Μικουλέσκου)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία)              1-0
(13΄ ΜακΓκιν)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία)                  0-1
(75΄ Τέσμαν)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)    1-1
(90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο)                  0-1
(55΄ Χιούνγκ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία)          0-1
(90+3΄ Γκόμες)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία)             2-1
(51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)   

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)      1-4
(25΄ Γιάνκο - 10΄ Σβιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)

