Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του Άρης – Εθνικός
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τον ορισμό των διαιτητών για την αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τον Άρη Λεμεσού να φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας στο «Άλφα-Μέγα».
Αναλυτικά:
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
19:00 Άρης Λεμεσού - Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής:Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής:Κώστα Ροβέρτος
VAR:Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής:Καραγιώργη Σοφία