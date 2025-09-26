Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09)
Cytavision 1
19:00 Άρης - Εθνικός
Cytavision 2
19:00 Αpollon Ladies - Ομόνοια (Γ)
Cytavision 6
21:30 Μιράντες - Σαραγόσα
Cytavision 7
22:15 Μπενφίκα - Βιθέντε
Cytavision 8
10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 - Tokyo
22:00 Xιρόνα - Εσπανιόλ
Novasports 3
21:30 Μπάγερν - Βέρντερ Βρέμης
Novasports 4
14:00 Tένις: WTΑ 1000 - China
Novasports 5
14:00 Tένις: ΑΤΡ 500 - Beijing
Novasports 6
14:00 Ryder Cup Golf
Novasports Prime
19:30 Σάλκε - Γκρόιτερ Φιρτ
Cablenet Sports 2
21:45 Στρασβούργο - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
21:00 Nάνσι - Ρέιμς