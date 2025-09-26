ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/09)

Cytavision 1

19:00 Άρης - Εθνικός

Cytavision 2

19:00 Αpollon Ladies - Ομόνοια (Γ)

Cytavision 6

21:30 Μιράντες - Σαραγόσα

Cytavision 7

22:15 Μπενφίκα - Βιθέντε

Cytavision 8

10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 - Tokyo

22:00 Xιρόνα - Εσπανιόλ

Novasports 3

21:30 Μπάγερν - Βέρντερ Βρέμης

Novasports 4

14:00 Tένις: WTΑ 1000 - China

Novasports 5

14:00 Tένις: ΑΤΡ 500 - Beijing

Novasports 6

14:00 Ryder Cup Golf

Novasports Prime

19:30 Σάλκε - Γκρόιτερ Φιρτ

Cablenet Sports 2

21:45 Στρασβούργο - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

21:00 Nάνσι - Ρέιμς

