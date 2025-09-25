ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαγορευτικό το πισωγύρισμα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Απαγορευτικό το πισωγύρισμα

Μετά την παλληκαρήσια νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με αριθμητικό μειονέκτημα, θα αποτελεί πισωγύρισμα για την ομάδα της Λάρνακας εάν το Σάββατο δεν καταφέρει να φύγει με το διπλό από το «Αμμόχωστος» απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, παρόλο που η νεοφώτιστη ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.

Εφόσον η ΑΕΚ θέλει να κάνει (και φέτος) πρωταθλητισμό, τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίζει, εύκολα ή δύσκολα. Κι εάν θυμηθούμε στο πρόσφατο παρελθόν, οι κιτρινοπράσινοι πολλάκις έχουν πατήσει την μπανανόφλουδα απέναντι σε ομάδες μικρότερου βεληνεκούς, σε αγώνες που ήταν το φαβορί. Η ΑΕΚ στοχεύει για πρώτη φορά φέτος να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες, αφού στην «Αρένα» μπορεί να πήρε δύο τρίποντα σε ισάριθμους αγώνες σε βάρος ΑΕΛ και Άρη, εκτός έδρας όμως δεν τα πάει και τόσο καλά, αφού σε δύο παιχνίδια με Ανόρθωση και Ομόνοια πήρε έναν μόλις βαθμό. Είναι καιρός, λοιπόν, να αρχίσει να μαζεύει διπλά προκειμένου να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Σε περίπτωση που καταφέρει να μην έχει απώλειες στα λεγόμενα «βατά» παιχνίδια, τότε θα αυξήσει τις πιθανότητές της για να έχει πρωταγωνιστική πορεία. Ο Τσακόν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντεμπούτο για τους δύο γιους του Χέσκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απαγορευτικό το πισωγύρισμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο αγέραστος Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Λιλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η παραδοχή λαθών από Μακρίδη και η αισιοδοξία με Τιμούρ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποτελεσματικότητα και στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Σάντσες και οκτώ αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις

Ελλάδα

|

Category image

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη