Απαγορευτικό το πισωγύρισμα

Μετά την παλληκαρήσια νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με αριθμητικό μειονέκτημα, θα αποτελεί πισωγύρισμα για την ομάδα της Λάρνακας εάν το Σάββατο δεν καταφέρει να φύγει με το διπλό από το «Αμμόχωστος» απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, παρόλο που η νεοφώτιστη ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.

Εφόσον η ΑΕΚ θέλει να κάνει (και φέτος) πρωταθλητισμό, τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίζει, εύκολα ή δύσκολα. Κι εάν θυμηθούμε στο πρόσφατο παρελθόν, οι κιτρινοπράσινοι πολλάκις έχουν πατήσει την μπανανόφλουδα απέναντι σε ομάδες μικρότερου βεληνεκούς, σε αγώνες που ήταν το φαβορί. Η ΑΕΚ στοχεύει για πρώτη φορά φέτος να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες, αφού στην «Αρένα» μπορεί να πήρε δύο τρίποντα σε ισάριθμους αγώνες σε βάρος ΑΕΛ και Άρη, εκτός έδρας όμως δεν τα πάει και τόσο καλά, αφού σε δύο παιχνίδια με Ανόρθωση και Ομόνοια πήρε έναν μόλις βαθμό. Είναι καιρός, λοιπόν, να αρχίσει να μαζεύει διπλά προκειμένου να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Σε περίπτωση που καταφέρει να μην έχει απώλειες στα λεγόμενα «βατά» παιχνίδια, τότε θα αυξήσει τις πιθανότητές της για να έχει πρωταγωνιστική πορεία. Ο Τσακόν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής.