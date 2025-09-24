ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Με την Πάφο FC να επικρατεί με 3-0 της Ένωσης ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμότητες και έτσι πλέον και οι 14 ομάδες της Cyprus League by Stoiximan μετρούν από τέσσερις αγώνες.

Η παφιακή ομάδα με το τρίτο τρίποντό της έφθασε τους εννέα βαθμούς, ισοβαθμώντας με άλλες τρεις ομάδες και συγκεκριμένα με τις Ομόνοια, Άρη και ΑΠΟΕΛ.

Από την άλλη η ομάδα του Παραλιμνίου δεν ξεφεύγει από τον πυθμένα της βαθμολογίας καθώς για τέταρτο αγώνα έμεινε χωρίς βαθμό και μάλιστα ούτε αυτή τη φορά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγωνιστική): Άρης-Εθνικός Άχνας (26/09, 19:00), Πάφος FC-Ολυμπιακός (27/09, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-ΑΕΚ (27/09, 19:00), ΑΕΛ-Ακρίτας (27/09, 19:00), Ένωση-Ομόνοια Αρ. (28/09, 19:00), ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (28/09, 19:00), Ανόρθωση-Ομόνοια (28/09, 19:00).