Aποκλεισμός για την Σάκκαρη στο Πεκίνο

Στον δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο China Open, που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο σέρβις σε όλη την αναμέτρηση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 56 στον κόσμο δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση και γνώρισε την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ (Καναδάς, Νο 25) με 6-2, 6-0.

Αντίπαλος της Φερνάντεζ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο, θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Γκοφ.