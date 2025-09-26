ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγήκαν νέα για Άιτινγκ ενόψει της εξόδου της Ομόνοιας στο «Α. Παπαδόπουλος»

Βγήκαν νέα για Άιτινγκ ενόψει της εξόδου της Ομόνοιας στο «Α. Παπαδόπουλος»

Eυχάριστα νέα προέκυψαν στην Ομόνοια ενόψει του αγώνα με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Κανονικά στις επιλογές του Χένινγκ Μπεργκ για τον αγώνα τέθηκε ο Άιτινγκ, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση νιώθει πολύ καλύτερα και έτσι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί εναπόκειται στον Νορβηγό προπονητή.

Δεδομένα εκτός αποστολής είναι ο Γιόβετιτς, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα απουσιάσει επίσης και ο Στεπίνσκι. 

Διαβαστε ακομη