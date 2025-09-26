Βγήκαν νέα για Άιτινγκ ενόψει της εξόδου της Ομόνοιας στο «Α. Παπαδόπουλος»

Κανονικά στις επιλογές του Χένινγκ Μπεργκ για τον αγώνα τέθηκε ο Άιτινγκ, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση νιώθει πολύ καλύτερα και έτσι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί εναπόκειται στον Νορβηγό προπονητή.

Δεδομένα εκτός αποστολής είναι ο Γιόβετιτς, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα απουσιάσει επίσης και ο Στεπίνσκι.