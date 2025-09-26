ΑΕΚ: Μένουν 11άδα με Βόλο Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης

Η ΑΕΚ έχει στρέψει την προσοχή της στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Βόλο (17:00) στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για να είναι και πάλι βασικοί έχουν θέση ο Ζοάο Μάριο και ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Όχι μόνο γιατί είχαν πολύ καλή παρουσία στον αγώνα Κυπέλλου Betsson με τον Παναιτωλικό την Τετάρτη (2-1), αλλά και γιατί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης με την Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00) για την League Phase του Conference League, καθώς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Υπενθυμίζεται πως ο Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε μετά το πέρας της προθεσμίας για δήλωση της λίστας, ενώ ο 20χρονος μεσοεπιθετικός δεν χωρούσε στην τετράδα των Ελλήνων που δηλώθηκαν, καθώς προτιμήθηκε (πέραν των Ρότα, Μάνταλου και Πήλιου) ο Χρυσόπουλος, προκειμένου να υπάρχει και ένας τέταρτος στόπερ διαθέσιμος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει τη διαχείρισή του έχοντας κατά νου ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ματς, αλλά και το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά (την επόμενη Κυριακή), μέχρι τη διακοπή. Ο Σέρβος τεχνικός έχει δείξει μέχρι τώρα πως δεν προχωρά σε πολύ εκτεταμένο ροτέισον, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Πιθανότητες να παραμείνουν στην ενδεκάδα έχουν επίσης οι Πένραϊς και Γκρούγιτς, όπως και ο Πιερό, ενώ δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Ζίνι.

sport-fm.gr