Θρήνος στην Αγγλία: Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ που είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη σε αγώνα

Σοκ στην Αγγλία και την Άρσεναλ, καθώς πρώην παίκτης των Gunners υπέστη εγκεφαλική βλάβη σε αγώνα και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 21 ετών!

Πένθος στην Αγγλία για τον Μπίλι Βιγκάρ! Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα της Άρσεναλ, έχασε τη ζωή του μετά από εγκεφαλική βλάβη που υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Βιγκάρ προσγειώθηκε άσχημα στο χορτάρι με το κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του, Τσιτσέστερ Σίτι, απέναντι στη Γούνγκεϊτ και Φίντσλεϊ, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο εντός του αγωνιστικού χώρου για να παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ελικόπτερο για να τον διακομίσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε εγκεφαλική βλάβη με συνέπεια ο ποδοσφαιριστής να μπει σε τεχνητό κώμα και κατόπιν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Πέντε μέρες ωστόσο μετά τον τραυματισμό, ο Βιγκάρ κατέληξε στην ηλικία των 21 ετών και βύθισε στο πένθος τους οικείους του, αλλά και ολόκληρο το ποδόσφαιρο της Αγγλίας.