Ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη για Κακόριν, Βανά Άλβες και το ντέρμπι με την Πάφο!

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε για τα θέματα που αφορούν την ομάδα, το ντέρμπι με την Πάφο, τον Βανά Άλβες και τον Αλεξάντερ Κακόριν.

Όλα όσα δήλωσε στον ΣΠΟΡ FM.

Αναλυτικά:

Για το ντέρμπι με την Πάφο: «Περιμένουμε με ανυπομονησία τον αγώνα. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Με εξαίρεση τον Κακόριν, οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Οι διεθνείς αναμένεται να είναι παρόντες στην προπόνηση της Τετάρτης, πλην του Μοντνόρ που έχει αγώνα αύριο».

Για την παρουσία του κόσμου: «Έχουμε γύρω στα 800 εισιτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά δυναμική παρουσία».

Για την επιστροφή του Κακόριν: «Ευελπιστώ ότι σε 3-4 εβδομάδες θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση καμιά πρόταση για τον Βανά Άλβες:

«Δεν έχουμε τίποτα επίσημο στα χέρια μας. Ο Βανά Άλβες έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και δεν υπάρχει κάτι για να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή».