Δυνατά για την δεύτερη σερί ο Άρης

Mετά την ώθηση και την ψυχολογία που έδωσε η νίκη στο τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού κόντρα στον Απόλλωνα στην πρεμιέρα (3-1), στον Άρη έστρεψαν άμεσα τα βλέμματα στο σημερινό, εκτός έδρας, παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ η ώρα 19:00 θα αντιμετωπίσει τα «περιστέρια» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με μοναδικό στόχο να κάνει το τρία στα τρία απέναντι στην ομάδα του Μαρίνου Σατσιά, αφού σε δύο αναμετρήσεις στα μεγάλα σαλόνια η «Ελαφρά Ταξιαρχία» αναδείχθηκε νικήτρια, με τον Βανά Άλβες μάλιστα να κράτα ανέπαφη την εστία του. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θετικά είναι τα νέα για τον Γκιόργκι Κβιλιτάια, ο οποίος έμεινε εκτός του αγώνα της πρεμιέρας αλλά φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, στα αρνητικά, δεν θα ταξιδέψουν στη Λάρνακα οι Σανέ και Σαρφό.

 

