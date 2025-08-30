Δυνατά για την δεύτερη σερί ο Άρης

Το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ η ώρα 19:00 θα αντιμετωπίσει τα «περιστέρια» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με μοναδικό στόχο να κάνει το τρία στα τρία απέναντι στην ομάδα του Μαρίνου Σατσιά, αφού σε δύο αναμετρήσεις στα μεγάλα σαλόνια η «Ελαφρά Ταξιαρχία» αναδείχθηκε νικήτρια, με τον Βανά Άλβες μάλιστα να κράτα ανέπαφη την εστία του. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θετικά είναι τα νέα για τον Γκιόργκι Κβιλιτάια, ο οποίος έμεινε εκτός του αγώνα της πρεμιέρας αλλά φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, στα αρνητικά, δεν θα ταξιδέψουν στη Λάρνακα οι Σανέ και Σαρφό.