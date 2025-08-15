Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

Ο Ατρόνικος Κακουλλής παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τον Άρη και δείχνει να έχει μεμιάς μπει στο κλίμα, να έχει ήδη κατανοήσει τη δουλειά του φορώντας την φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Ο Κακουλλής έχει συγκεκριμένα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Στοιχεία τα οποία βλέπαμε τόσα χρόνια στην Ομόνοια και εννοείται τον συνοδεύουν πλέον στον Άρη.

Για παράδειγμα με την Πούσκας, πίεσε, έκλεψε, μοίρασε σκόραρε. Αυτή η πίεση ψηλά στην άμυνα του αντιπάλου είναι ένα από τα δυνατά του χαρτιά.

Με την ΑΕΚ έδειξε άλλο ένα. Έφυγε στη πλάτη της αντίπαλης άμυνας στο Κολόσσι και σκόραρε. Δοκίμασε να το κάνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά δεν του βγήκε σε γκολ. Παρόλο που γενικά ήταν μία πηγή κινδύνου, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια του αγώνα στην «ΟΠΑΠ Αρένα».

Όσα είδαμε έως τώρα από τον Κακουλλή, είναι αυτά που είχε στο μυαλό του ο Ράτζκοφ όταν είπε το «ναι» για να γίνει η μεταγραφή από την ΑΪΚ. Όσα είδαμε, είναι αυτά που θέλει να δει ο προπονητής του μέσα στη σεζόν να κάνει…