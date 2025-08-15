ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

Η διαφορά του αγώνα στην «ΟΠΑΠ Αρένα» σε σχέση με αυτόν στο «Αλφαμέγα» είναι πως στο Κολόσσι ο διεθνής φορ σκόραρε.

Ο Ατρόνικος Κακουλλής παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τον Άρη και δείχνει να έχει μεμιάς μπει στο κλίμα, να έχει ήδη κατανοήσει τη δουλειά του φορώντας την φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Ο Κακουλλής έχει συγκεκριμένα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Στοιχεία τα οποία βλέπαμε τόσα χρόνια στην Ομόνοια και εννοείται τον συνοδεύουν πλέον στον Άρη.

Για παράδειγμα με την Πούσκας, πίεσε, έκλεψε, μοίρασε σκόραρε. Αυτή η πίεση ψηλά στην άμυνα του αντιπάλου είναι ένα από τα δυνατά του χαρτιά.

Με την ΑΕΚ έδειξε άλλο ένα. Έφυγε στη πλάτη της αντίπαλης άμυνας στο Κολόσσι και σκόραρε. Δοκίμασε να το κάνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά δεν του βγήκε σε γκολ. Παρόλο που γενικά ήταν μία πηγή κινδύνου, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια του αγώνα στην «ΟΠΑΠ Αρένα».

Όσα είδαμε έως τώρα από τον Κακουλλή, είναι αυτά που είχε στο μυαλό του ο Ράτζκοφ όταν είπε το «ναι» για να γίνει η μεταγραφή από την ΑΪΚ. Όσα είδαμε, είναι αυτά που θέλει να δει ο προπονητής του μέσα στη σεζόν να κάνει…

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη