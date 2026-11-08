Τούμπαρε τον Άρη και έσβησε κεράκια για τα 100 ο ΑΠΟΕΛ!

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-1 του Άρη στο καμίνι του ΓΣΠ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος φτάνοντας τους 17 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Έμεινε στους 15 πέφτοντας 7ος ο Άρης. Μαρκίνιος, Καρίγιο και Μπακασέτας «υπέγραψαν» με τα γκολ τους την νίκη - ανατροπή του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι καταφέρνοντας αιφνιδιάσει τον ΑΠΟΕΛ με τον Βέρντον να βρίσκει δίκτυα μόλις στο 3ο λεπτό. Μόνο που το 1-0 δεν κράτησε πολύ, παραμόνο έξι λέπτά. Στο 9΄ο Μαρκίνιος έκανε εκπληκτική ενέργεια και με πανέμορφο σουτ εκτός περιοχής ισοφάρισε για τον ΑΠΟΕΛ.

Οι γηπεδούχοι έγιναν πιο πιεστικοί με τον πάροδο του χρόνου καταφέρνοντας να φτάσουν και σε 2ο γκολ για την ολική ανατροπή στο 45+2΄. Οι γαλαζοκίτρινοι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό της αναμέτρησης στο 2ο μέρος με τον Άρη να δυσκολεύεται πάρα πολύ να γίνει απειλητικός. Στο 77ο λεπτό ο Μπακασέτας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με πολύ ωραίο σουτ για το τελικό 3-1.

Τέλος, μεγάλη νίκη για τον ΑΠΟΕΛ με 3-1 τον Άρη.

90΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο.

77΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 3-1 με πανέμορφο σουτ του Μπακασέτα.

66΄Σουτ του Ελ Αλάτσι, εύκολα ο Μπέλετς.

51΄Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Γκάουσταντ να αστοχεί με σουτ στην κίνηση εντός περιοχής.

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 2-1

45+2΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 2-1 με κεφαλιά του Καρίγιο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνι.

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

39΄Ισορροπημένο το παιχνίδι στο ΓΣΠ.

27΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με κεφαλιά του Λαϊφη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Εντυπωσιακό στοπ από τον Ζάντρο.

21΄Επικίνδυνο γύρισμα του Μαντσίνι στην περιοχή, βγήκε η άμυνα.

9΄ΓΚΟΛ, 1-1 άμεση ισοφάριση από τον ΑΠΟΕΛ με σουτ του Μαρκίνιος εκτός περιοχής.

3΄ΓΚΟΛ ο Άρης, 0-1 με τον Βέρντον που παγώνει το ΓΣΠ!

1΄Σέντρα

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Λαϊφης, Καρίγιο, Λημνιός, Βρόντης (55΄Μπαράκ), Ντάλσιο, Μπακασέτας, Μαντσίνι (67΄Τζούρισιτς), Μαρκίνιος, Πεδρόσο (67΄Γεωργίου)

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Κορέια, Γιαγκό, Μάτισικ, Χαραλάμπους, Νίκολιτς (68΄Σανέ), Καλούλου (68΄Λέπι), Παζέ, Ελ Αλάτσι, Εφαγκέ, Βέρντον (33΄Γκάουσταντ)

ΣΚΟΡΕΡ: 9΄Μαρκίνιος, 45+2΄Καρίγιο, 77΄Μπακασέτας/3΄Βέρντον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46΄Μαρκίνιος/3΄Βέρντον, 18΄Μάτισικ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία