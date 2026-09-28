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To ταλέντο του 2023 έφθασε πλέον το εκατομμύριο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Όλο και ανεβαίνει ο Σαρφό!

Το καλοκαίρι του 2013 στις προπονήσεις του Άρη συμμετείχε ο 18χρονος τότε Άλεξ Οπόκου Σαρφό, τον οποίον τελικά οι πράσινοι έκαναν δικό τους μετά από συμφωνία με την Μπενάτ. Ο Γκανέζος... μεγάλωσε, ανεβάζοντας παράλληλα και τη χρηματιστηριακή του αξία, με το transfermarkt να τον κοστολογεί στο 1.000.000 ευρώ. Έχοντας περάσει δανεισμούς στην ΑΕΖ τη σεζόν 2023-24 και πέρσι στη ρωσική Νίνζι Νόβγκορντ, φέτος πάει για τη δεύτερη γεμάτη του χρονιά στην «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Μάλιστα, στις πρώτες αγωνιστικές είναι εκ των πρωταγωνιστών για τους πράσινους της Λεμεσού, έχοντας ψηφιστεί μάλιστα ο κορυφαίος για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Εξάλλου, εάν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας, Μίσλαβ Ζάντρο, ο Σαρφό είναι ο ποδοσφαιριστής που μετράει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στα πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής. Είναι ο μοναδικός που ήταν στο αρχικό σχήμα και των τεσσάρων αγώνων του Άρη, χωρίς να φύγει καθόλου από τον αγωνιστικό χώρο. Σημειώνεται ότι ο Σαρφό διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Άρη.

 

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