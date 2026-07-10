«Ενδιαφέρον για Γκαρνάτσο έδειξε η Ρόμα, μόνο για πώληση συζητά η Τσέλσι»

Η άμμος στη κλεψύδρα του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι έχει σχεδόν αδειάσει και ο Αργεντινός μετράει ώρες στο στρατόπεδο της Τσέλσι.

Η τραγική περσινή σεζόν του Γκαρνάτσο ήταν αρκετή ώστε η Τσέλσι να αποφασίσει να τον πουλήσει. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρον έχει εκφράσει ήδη η Ρόμα, ωστόσο οι «λύκοι» επιθυμούν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού, κάτι για το οποίο οι «μπλε» ακόμη δεν το συζητούν.

Οι Λονδρέζοι θέλουν να απαλλαγούν πλήρως από τον Γκαρνάτσο και στόχος τους είναι να τον πουλήσουν σε όποιον ενδιαφερόμενο προσφέρει τα περισσότερα.

Σε συνολικά 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις ο Γκαρνάτσο σκόραρε οκτώ φορές, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ, νούμερα που δεν έχουν ικανοποιήσει τη διοίκηση του συλλόγου.