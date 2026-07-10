Ανακοίνωσε Χίλα η Μίλαν

Ο Μάριο Χίλα ανακοινώθηκε από τη Μίλαν το βράδυ της Παρασκευής, με τον 25χρονο στόπερ ν’ αποχωρεί έπειτα από μια 4ετία από τη Ρώμη και τη Λάτσιο, όπου μετακινήθηκε ως προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός αμυντικός κόστισε 30 εκατομμύρια ευρώ στη νέα του ομάδα, ωστόσο, από αυτά, μόνο τα μισά θα πάνε στα ταμεία της Λάτσιο! Ο λόγος, είναι το ποσοστό μεταπώλησης του 50% που είχε εξασφαλίσει η Ρεάλ Μαδρίτης από τη μεταγραφή του παίκτη στους «λατσιάλι» το 2022!