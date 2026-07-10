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Ενίσχυση με Ντανιήλ Γκαλιάτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση με Ντανιήλ Γκαλιάτα

Δανεικός στον Άρη ο νεαρός Λευκορώσος, με την ομάδα της Λεμεσού να διατηρεί δικαίωμα αγοράς του παίκτη

Μεταγραφική ενίσχυση στον Άρη με τον Ντανιήλ Γκαλιάτα. Η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε ότι παίρνει τον 19χρονο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Βίτενσκ, έχοντας το δικαίωμα να αγοράσει τον παίκτη σε μετέπειτα στάδιο.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Λευκορώσου ποδοσφαιριστή Ντανιήλ Γκαλιάτα με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη ML Vitebsk, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του.

Ο 19χρονος Γκαλιάτα, (γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου 2007), αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και θεωρείται ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του Λευκορωσικού ποδοσφαίρου.

Εντάχθηκε στη ML Vitebsk τον Ιανουάριο του 2025 και στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Λευκορωσίας. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, κατέγραψε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Συνολικά με τους πρωταθλητές Λευκορωσίας πραγματοποίησε 44 εμφανίσεις.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Energetik-BGU Minsk, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Α’ Κατηγορία της Λευκορωσίας τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Τη σεζόν 2024 αγωνίστηκε με τη φανέλα της FC Isloch Minsk Raion, μετρώντας 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο εμφανίσεων στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Γκαλιάτα έχει ήδη συμπληρώσει 64 συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία της Λευκορωσίας.

Τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών της Λευκορωσίας. Προηγουμένως εκπροσώπησε τη χώρα του στις εθνικές ομάδες Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19, της οποίας διετέλεσε και αρχηγός.

Καλωσορίζουμε τον Ντανιήλ Γκαλιάτα στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την πράσινη φανέλα».

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