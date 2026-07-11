O Μερίνο είχε ξανά τη λύση και η Ισπανία έφυγε για τα ημιτελικά

Ο Μερίνο το έκανε ξανά και η Ισπανία λύγισε το Βέλγιο για να προκριθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026!

Έχοντας τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στο εντυπωσιακό «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες, η «ρόχα» προηγήθηκε στο 30' με γκολ του Ρουίθ και παρότι είδε την αντίπαλό της να ισοφαρίζει με τέρμα του Ντε Κετελάρε στο 41', είχε ξανά (όπως και κόντρα στην Πορτογαλία) για ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Μερίνο, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 86' και έβαλε το νικητήριο για την ομάδα του γκολ στο 88', για να διαμορφώσει το τελικό 2-1!

Έτσι, η Ισπανία προκρίθηκε σε ημιτελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία της και πλέον στρέφει την προσοχή της στην σπουδαία επερχόμενη αναμέτρησή της με τη Γαλλία, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (14/7, 22:00)!

Από την άλλη, το Βέλγιο ατύχησε, αφού έχασε τον Τίλεμανς με τραυματισμό στην προθέρμανση και είδε τον Κουρτουά να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 72', είχε παθητικό ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και τελικά είδε να μπαίνει τέλος στην πορεία του στο φετινό Μουντιάλ.

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρουίθ (56’ Πέδρι) - Γιαμάλ, Όλμο (86’ Μερίνο), Μπαένα (56’ Φεράν Τόρες)- Ογιαρθάμπαλ (79’ Νίκο Γουίλιαμς)

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά (72’ Λάμενς) - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ (61’ Σέις)- Ράσκιν, Βανάκεν (61’ Βίτσελ) – Τροσάρ (61’ Λουκακου), Ντε Μπρόινε (86’ Σαλεμάκερς), Ντοκού - Ντε Κετελάρε

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)