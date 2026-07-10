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Λύγισε από τον Άγιαξ στο τελευταίο φιλικό - Παίρνει τον δρόμο της επιστροφής η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Λύγισε από τον Άγιαξ στο τελευταίο φιλικό - Παίρνει τον δρόμο της επιστροφής η ΑΕΚ

Μοναδικό πρόβλημα η περίπτωση του Μπάγιτς

Ολλανδία... τέλος για την ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με ήττα στο φιλικό υψηλού... επιπέδου με τον Άγιαξ (0-1). Ο Μάουρο Καμορανέζι είχε την ευκαιρία να εξάγει εκ νέου χρήσιμα συμπεράσματα ώστε να οριστικοποιήσει τα πλάνα του ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων των κιτρινοπρασίνων. 

Η ΑΕΚ παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία, κατάφερε να... αντέξει στην πίεση όμως στα τελευταία στάδια του αγώνα και σε μια στιγμή αδράνειας, δέχθηκε το γκολ. Τέλος, προέκυψε πρόβλημα με τον Μπάγιτς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις. Η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο αύριο, 11 Ιουλίου. 

ΑΕΚ: Παρασκευάς (79' Muftic), Pankov, Ivanovic (63' Αναστασίου), Bajic (29' Rubio), Gurfinkel (62' Πηλέας), Layouni (63' Jairo), Milicevic (63' Saborit), Repas (79' Χατζηχαμπή), Miramon (63' Ιωάννου), Κυριάκου (63' Ledes), Άδωνη (63' Van der Hoorn).

Στον πάγκο: Muftic, Κούλεντρος, Δημητρίου, Ιωάννου, Saborit, Ledes, Van der Hoorn, Rubio, Πηλέας, Chacon, Ekpolo, Jairo, Ναούμ, Andereggen, Αναστασίου, Γερασίμου, Χατζηχαμπή, Amyn.

Η περιγραφή της αναμέτρησης από την ιστοσελίδα της ΑΕΚ:

1' Έναρξη της αναμετρησης.

17' Ο Miramon εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε έξω.

30' Δοκάρι για τους Ολλανδούς με τον Baas.

39' Μπαλιά του Rubio, κεφαλιά του Ivanovic, η μπάλα πέρασε έξω.

45+2' Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

46' Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου.

49' Σουτ του Baas, η μπάλα κοντράρει και καταλήγειβστο οριζόντιο δοκάρι.

54' Σουτ του Godts, αποκρούει σε κόρνερ ο Παρασκευά.

81' Συρτό σουτ του Jairo, μακριά από την εστία.

84' Ανοίγουν το σκορ οι Ολλανδοί με τον Ouazane.

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