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«Καθάρισε» τον Τζόκοβιτς και έκλεισε ραντεβού με τον Ζβέρεφ o Σίνερ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καθάρισε» τον Τζόκοβιτς και έκλεισε ραντεβού με τον Ζβέρεφ o Σίνερ

Στον τελικό του Wimbledon

Ο Γιάνικ Σίνερ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο του Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-4, 6-4 και παίρνοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο διαδοχικό τελικό του Wimbledon.

Ο Ιταλός χρειάστηκε μόλις 2 ώρες και 20 λεπτά για να λυγίσει τον επτάκις πρωταθλητή του λονδρέζικου Grand Slam, παίρνοντας παράλληλα τη ρεβάνς για την ήττα του στον μεταξύ τους ημιτελικό του Australian Open νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Σίνερ εμφανίστηκε εξαιρετικά διαβασμένος και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Σέρβο. Σέρβιρε εντυπωσιακά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 16 άσους, ποσοστό 65% στο πρώτο σερβίς και 88% κερδισμένους πόντους πίσω από αυτό, ενώ από τη βασική γραμμή κυριάρχησε πλήρως, πιέζοντας διαρκώς τον Τζόκοβιτς.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο 4-4, όταν ο Ιταλός πέτυχε το break με έναν εντυπωσιακό winner με backhand στην ευθεία και λίγο αργότερα έκλεισε το σετ με 6-4.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο, με τον Σίνερ να βρίσκει νέο break στο πιο κρίσιμο σημείο και να διατηρεί με άνεση το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 2-0 σετ χωρίς να επιτρέψει στον αντίπαλό του να απειλήσει ουσιαστικά το σερβίς του.

Στο τρίτο σετ ο 24χρονος Ιταλός έκανε break από το πρώτο κιόλας game και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Κράτησε το σερβίς του και λίγα λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του, σφραγίζοντας την πρόκριση με ακόμη ένα άψογο service game.

«Σημαίνει πολλά για μένα. Ο Νόβακ αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ήξερα ότι έπρεπε να ανεβάσω το επίπεδό μου και με τη βοήθεια της ομάδας μου τα καταφέραμε», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ιταλός.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο κάτοχος του τίτλου θα βρει απέναντί του τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε τον Άρθουρ Φέρι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Wimbledon.

Ο Σίνερ θα διεκδικήσει τον πέμπτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του και παράλληλα το δεύτερο συνεχόμενο στέμμα στο Wimbledon, σε έναν τελικό που φέρνει αντιμέτωπους τα δύο πρώτα φαβορί του ταμπλό.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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