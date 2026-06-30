Πέντε προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο του Άρη

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Άρη, μέσω της οποίας ενημερώνει για την ένταξη πέντε προπονητών στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

Αναλυτικά: «Συγκεκριμένα, στο τεχνικό τιμ εντάσσονται οι προπονητές φυσικής κατάστασης και απόδοσης Νταβίντ Γκολίνσκι και Σεμπάστιαν Ουόκαϊ, οι βοηθοί προπονητές Αντρέϊ Χαρμπούνοφ και Πάμπλο Αλμπερόλα, καθώς και ο αναλυτής βίντεο/βοηθός προπονητή Πάβελ Έρνεστ.

Ο 36χρονος Πολωνός Νταβίντ Γκολίνσκι, προπονητής φυσικής κατάστασης και απόδοσης, είναι κάτοχος διδακτορικού στη φυσιολογία της άσκησης. Στο παρελθόν εργάστηκε στις Korona Kielce, Śląsk Wrocław και Legia Warsaw, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Radomiak Radom.

Στο τμήμα αθλητικής απόδοσης μαζί με τον Γκολίνσκι, θα βρίσκεται και ο 38χρονος Πολωνός Σεμπάστιαν Ουόκαϊ ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια εργαζόταν στη Legia Warsaw και μέχρι πρόσφατα ήταν στη Β’ ομάδα του συλλόγου.

Ο 43χρονος Λευκορώσος Αντρέϊ Χαρμπούνοφ αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας, φορώντας μεταξύ άλλων τη φανέλα του Ατρόμητου Αθηνών και της Εθνικής Λευκορωσίας. Υπήρξε συμπαίκτης με τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ στην BATE Borisov τη σεζόν 2012–13, ενώ τη σεζόν 2021–22 διετέλεσε ξανά βοηθός του στην FC Isloch Minsk Raion.

Ο 36χρονος Ισπανός Πάμπλο Αλμπερόλα αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα βοηθού προπονητή. Ειδικεύεται στην τακτική και τεχνική ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών και έχει εργαστεί στις ακαδημίες των Villarreal CF και Valencia CF, ενώ είχε διατελέσει και βοηθός προπονητή στη Villarreal CF B.

Ο 22χρονος Πολωνός Πάβελ Έρνεστ αναλαμβάνει καθήκοντα αναλυτή βίντεο και βοηθού προπονητή. Στο παρελθόν εργάστηκε ως αναλυτής στις Widzew Łódź και Cracovia. Μαζί με τον Γιώργο Χριστοδούλου θα απαρτίζουν την ομάδα ανάλυσης του συλλόγου.

Ο προπονητής τερματοφυλάκων Τάκης Τάκη συνεχίζει κανονικά στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας».