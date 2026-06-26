Φινάλε και με τον Σεμέδο

Άλλη μία αποχώρηση από τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα ο Έντι Σεμέδο.

H ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον 27χρονο επιθετικό, Έντι Σεμέδο.

Ο ποδοσφαιριστής από το Πράσινο Ακρωτήρι εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Ιανουάριο του 2024 από την Πολωνική Ραντόμιακ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Γιαγκιελόνια μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-25.

Επέστρεψε στον Άρη για τη σεζόν 2025-26, καταγράφοντας 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ είχε και μία συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συνολικά, με τη φανέλα του Άρη αγωνίστηκε σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ

Ευχαριστούμε τον Έντι Σεμέδο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.