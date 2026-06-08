Φέρνει στην Κύπρο τον 21χρονο Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ο Άρης

Με τον 21χρονο Αλεξάντερ Μαρτίνοφ, ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ενισχύεται ο Άρης. Όπως ενημέρωση η ομάδα της Λεμεσού, η συμφωνία με τον Ρώσο έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάντερ Μαρτίνοφ.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής (15/06/2004) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τριών ετών και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μαρτίνοφ, ύψους 1,95 μ., αγωνίστηκε την περσινή περίοδο με τη Serik Spor A.S. στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Τουρκίας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές, ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπάτε Μπορίσοφ, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το καλοκαίρι του 2022, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Από το 2023 καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας δύο γεμάτες αγωνιστικές περιόδους πριν μετακομίσει στην Τουρκία το καλοκαίρι του 2025.

Κατά τη θητεία του στη Μπάτε Μπορίσοφ, κατέγραψε συνολικά 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, εκπροσώπησε την εθνική ομάδα Κ19 της Λευκορωσίας, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Αλεξάντερ Μαρτίνοφ στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την πράσινη φανέλα.