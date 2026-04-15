«Δικαίως η Ομόνοια παίρνει το πρωτάθλημα – Στα αποδυτήρια ο Κίρζης»

Πανευτυχή βρίσκει τον Απόλλωνα η επόμενη μέρα της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ. Στην ομάδα της Λεμεσού υπάρχει ικανοποίηση για το σερί και την αντίδραση της ομάδας, ενώ άπαντες αισθάνονται πιο… ασφαλείς όσον αφορά στην έξοδο στην Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε σε όλα όσα αφορούν στην ομάδα της Λεμεσού (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Αναλυτικά τα σημαντικά αποσπάσματα:

Για το σπουδαίο διπλό που πήρε ο Απόλλωνας: «Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. Η απόδοση μας σίγουρα δεν έφτασε στα επίπεδα των προηγούμενων αγώνων που σίγουρα ο Απόλλωνας άξιζε περισσότερα . Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας και με τη νίκη έχουμε ακέραιες πιθανότητες για έξοδο στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος.».

Για τα τρία γκολ μετά από καιρό: «Δεν είναι το πόσα γκολ βάζεις αλλά να κερδίζεις. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή ήρθαν κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν επιθυμητά. Πλέον με αυτή τη νίκη είμαστε στην 2η θέση».

Για τα 17 ματς χωρίς ήττα: «Αυτό το σερί λέει ότι αυτή η ομάδα έχει μεγάλες αγωνιστικές ικανότητες. Τα στατιστικά δεν μας αγγίζουν αλλά το σέρι πιστοποιεί ότι ο Απόλλωνας επανέρχεται σε μια κανονικότητα όπως τον είχαμε συνηθίσει. Είναι μια ομάδα με ταυτότητα, με έναν προπονητή που έχει αξιοποιήσει το ρόστερ. Χθες δεν ήμασταν τόσο παραγωγικοί στην επίθεση, με παίχτες που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στη θέση τους. Όπως ο Ασουνσάο, αφού είχε μια κόπωση ο Μπράουν. Τα πήγε εξαιρετικά. Όπως εξαιρετικά τα πήγε και ο Άδωνη. Οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν και αυτό οφείλεται στον κ. Λοσάδα».

Για την Ομόνοια και το πρωτάθλημα: «Θα συμφωνήσω ότι δικαίως η Ομόνοια παίρνει το πρωτάθλημα. Το είχα πει και πριν ένα μήνα. Είναι η πιο σταθερή ομάδα και με τη μεγαλύτερη συνέπεια. Δικαίως βρίσκεται εκεί. Ο Απόλλωνας είναι εκεί, δεν είναι πολλές οι διαφορές μεταξύ τω ομάδων. Είναι η σταθερότητα περισσότερο. Την οποία έχουμε αποκτήσει».

Για τον κ. Κίρζη: «Χθες πήγε στα αποδυτήρια, κάτι που κάνει στα τελευταία παιχνίδια. Το τι τους έχει πει μένει εντός των αποδυτηρίων. Αυτό που τους είπε είναι να υλοποιήσουν τους στόχους της ομάδας και κάποια άλλα που ικανοποιούν τους ποδοσφαιριστές».

Για το δύσκολο πρόγραμμα: «Για εμάς και τους αντιπάλους μας. Εμείς βλέπουμε τα του οίκου μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη. Προμηνύεται ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Στόχος είναι να κάνουμε τα πάντα για να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο εμπόδιο. Για το κύπελλο είναι στο 50-50. Ο ΑΠΟΕΛ θα παρουσιαστεί διαφορετικό σε σύγκριση με χθες. Είναι δύο μεγάλες ομάδες και εννοείται ότι η πρόκριση θα κριθεί στο τέλος».

Για τον Βούρο: «Θα είναι κανονικά στην αποστολή με τον Άρη. Ο Γιούσεφ επέστρεψε. Ευελπιστούμε να τα καταφέρει και ο Σπολιαρίτς και ο Ντουοντού. Ο Βάισμπεκ και ο Λαμ θα είναι εκτός».

Για τον Μάρκες και ανανεώσεις: «Είναι ζητήματα που χειρίζεται ο κ. Κίρζης. Θα κάνουν ότι πρέπει για να είναι η ομάδα όπως πρέπει».