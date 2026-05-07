ΠΑ.Σ.Π.: Σταματήστε να υπονομεύετε το μέλλον των στρατευμένων αθλητών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για τις απαράδεχτες ενέργειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα με στόχο τον περιορισμό ή ακόμη και την αποκοπή των διευκολύνσεων προς τους στρατευμένους αθλητές και ιδιαίτερα προς τους ποδοσφαιριστές των μικρότερων κατηγοριών.

Για τον ΠΑ.Σ.Π., τέτοιες προσεγγίσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με την αποστολή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ο ΚΟΑ οφείλει θεσμικά να προστατεύει τους αθλητές, να τους στηρίζει και να συμβάλλει στην ανέλιξή τους. Αντιθέτως, με τις υπό αναφορά ενέργειες, οι νέοι αθλητές οδηγούνται σε αδιέξοδο και υπονομεύεται ανεπανόρθωτα η αθλητική τους πορεία.

Ο Σύνδεσμος, μέσα από συνεχή διάλογο με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και το Υπουργείο Άμυνας, είχε συμβάλει ουσιαστικά από την περσινή χρονιά στην επίλυση των εκκρεμοτήτων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, είχε επιτευχθεί μια δίκαιη, ισορροπημένη και λειτουργική λύση, η οποία προστάτευε τους αθλητές, εξυπηρετούσε τις ανάγκες των σωματείων και παράλληλα διασφάλιζε την απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την Εθνική Φρουρά.

Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα για μείωση των διευκολύνσεων θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο στους ίδιους τους αθλητές όσο και στα σωματεία τους. Ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες, όπου οι οικονομικές και αγωνιστικές συνθήκες είναι ήδη δύσκολες, τέτοιες αποφάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάλειψη του ποδοσφαίρου από νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Κύριοι, ο αθλητισμός δεν μπορεί να τιμωρείται. Οι νέοι αθλητές δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται ως «πρόβλημα». Η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες που να επιτρέπουν στους νέους ανθρώπους να συνδυάζουν τη στρατιωτική τους θητεία με την αθλητική τους σταδιοδρομία.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τον ΚΟΑ να επανεξετάσει αμέσως τη στάση του και να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, υπερασπιζόμενος έμπρακτα τους αθλητές και αποφεύγοντας ενέργειες που συμβάλλουν στην αποδυνάμωση και την απαξίωσή τους.