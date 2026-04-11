Βγήκε... λαχείο ο Λιούμπιτς

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Αποκτήθηκε το καλοκαίρι και ήταν από τις πρώτες μεταγραφές του Απόλλωνα.

Ο Ιβάν Λιούμπιτς δεν αποτέλεσε το... μπαμ, όμως με την παρουσία του στο γήπεδο, δείχνει πως πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό παίκτη, που κάνει τα... πάντα και συμφέρει. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός, ότι έπαιξε σε 23 από τα 25 ματς στο πρωτάθλημα ως βασικός, μένοντας εκτός, λόγω καρτών, στα δύο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και στα τρία ματς κυπέλλου, εκ των οποίων τα δύο, στην αρχική ενδεκάδα.

Αναμφίβολα είναι ένας αθόρυβος... εργάτης, που αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια του Ερνάν Λοσάδα. Ο Αργεντίνος τεχνικός τον θεωρεί απαραίτητο στο πλάνο του και σπάνια τον βγάζει αλλαγή. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο κέντρο και την επίθεση και τρέχει ακατάπαυστα. Να σημειωθεί, πως σκόραρε ένα γκολ και έδωσε δύο ασίστ, αλλά ήταν αναμειγμένος σε πολλά άλλα γκολ, παρόλο που αυτό δεν φαίνεται στα στατιστικά.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, όμως με την όλη του παρουσία, το πιθανότερο είναι, πως θα κληθεί για ανανέωση συμβολαίου.

