Θα αξίζει πολύ περισσότερα

Η αντεπίθεση του Απόλλωνα, με δέκα νίκες και τρεις ισοπαλίες, τον έφερε ναι μεν ξανά εντός στόχων, αλλά ήταν τόσες οι απώλειες πριν την έλευση του Ερνάν Λοσάδα που δεν του χάρισαν πλεονέκτημα. Δηλαδή, να νιώθει άνεση, τουλάχιστον στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Βρίσκεται στην 3η θέση, στο -2 από τη 2η θέση και στο +2 από την 4η θέση. Επιβάλλεται να πετύχει σπουδαίες νίκες και στους δύο θεσμούς αφού είναι και στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Ο αγώνας γι' αυτόν τον θεσμό αργεί (22 Απριλίου με ΑΠΟΕΛ) και οφείλει να προσηλωθεί σε εκείνον με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή στο «Αλφαμέγα». Μία επιτυχία που τα οφέλη της θα είναι πολλά. Πρώτον, θα προσπεράσει τους Λαρνακείς ενώ σε περίπτωση ήττας της Πάφου θα αποκτήσει άνεση για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από την άλλη, αν χάσει η Ομόνοια, τότε θα αυξήσει και τις ελπίδες του για τον τίτλο. Γενικά θα είναι κερδισμένος. Η απουσία του Κβίντα λόγω καρτών και του Λαμ λόγω τραυματισμού φέρνουν πονοκέφαλο όσον αφορά την αμυντική γραμμή.