Φοβερή ανατροπή για την ΑΕΚ που... καλοβλέπει Final 4!

Ξέρανε την Μπανταλόνα μέσα στο «παλάτι» της και απέχει ένα βήμα από την πρόκριση στο Final 4 η Βασίλισσα!

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι με πολλές δυνατές συγκινήσεις και διακυμάνσεις στο σκορ, η ΑΕΚ λύγισε τον καταλανικό σύλλογο με σκορ 87-84 στην κατάμεστη SUNEL Arena στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του BCL και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final 4 της διοργάνωσης στην Μπανταλόνα!

Η Ένωση βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τους Ισπανούς να προηγούνται μέχρι και με +13. Ωστόσο, στο τρίτο δεκάλεπτο το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα με σύμμαχο την άμυνά του κατάφερε να φέρει στα ίσα το ματς και να το πάρει στο φινάλε χάρη στην απίθανη εμφάνιση των κομβικών Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τζέιμς Νάναλι.

Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 4 ριμπάουντ, την ώρα όπου ο Αμερικανός πολύπειρος φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους, οι 13 εκ των οποίων ήρθαν στην τελευταία περίοδο! Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Χαντ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Πλέον, η ΑΕΚ θα πάει την ερχόμενη Τρίτη (07/04) στην έδρα της Μπανταλόνα για να τελειώσει τη δουλειά, ενώ, αν δεν τα καταφέρει, τότε η σειρά θα οδηγηθεί σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στη SUNEL Arena στις 15 του μήνα.

Το ματς:

Η ΑΕΚ που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Γκρέι και Φίζελ στην αρχική της πεντάδα, μπήκε κάπως νωθρά στο παιχνίδι, καθώς υπέπεσε σε μερικά αβίαστα λάθη ενώ δέχθηκε μερικούς εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό αλλά και τις αλλαγές στα σκριν για το 8-2 της Μπανταλόνα. Μετά το πρώτο τρίλεπτο, η Ένωση ανέβασε στροφές και με τις δύο ασίστ και το δίποντο του Φλιώνη μείωσε στο 9-10, προτού ο Μπάρτλεϊ με πέντε μαζεμένους πόντους γράψει το 14-12 στο 6ο λεπτό!

Οι Καταλανοί αντέδρασαν και με δύο μαζεμένα καλάθια του Ρούζιτς προσπέρασαν εκ νέου (14-16), με τον Φίζελ να φέρνει το ματς στα ίσα ένα λεπτό αργότερα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς στο τελευταίο τρίλεπτο «σίγησαν», την ώρα όπου οι γηπεδούχοι με ένα σερί 8-0 δια χειρός Ντρελ και Χάνγκα έκλεισαν την περίοδο μπροστά με σκορ 16-22.

Το επιθετικό κρεσέντο των Ισπανών συνεχίστηκε και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, εκεί όπου έφτασαν μέχρι και το +12 σε τρεις περιπτώσεις για το 21-33 στο 14ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, η ΑΕΚ σκλήρυνε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό και στο επιθετικό κομμάτι του αγώνα, μειώνοντας στο 29-36 χάρη στα καλάθια των Γκρέι, Νάναλι και Μπράουν. Η Μπανταλόνα απάντησε με ένα μικρό 4-0 σερί (29-40), με τον Νάναλι εν συνεχεία να μειώνει εκ νέου με ένα εντυπωσιακό γκολ-φάουλ για το 32-40 στο 17'.

Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Μιρέτ με ένα τρίποντο του Χάκανσον - που εξετάστηκε από το ριπλέι για τουλάχιστον δύο λεπτά - αλλά και το φόλοου κάρφωμα του Ντρελ αμέσως μετά, πήγε στο +13 και το 32-45. Μια διαφορά που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με τους Φλιώνη και Χαντ να ανταλλάζουν από δύο πόντους στο τελευταίο λεπτό και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-47., σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ΑΕΚ σούταρε με το... φτωχό 15,4% πίσω από τα 6,75μ. (2/13τρ.), ενώ είχε μόνο 7 ασίστ για 5 λάθη.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τη «Βασίλισσα» να καθαρίζει το μυαλό στην ολιγόλεπτη διακοπή και να βγαίνει στο παρκέ με μάτι που... γυάλιζε. Παίζοντας τρομερή και ασφυκτική άμυνα, η ΑΕΚ επέβαλε πλήρως τον δικό της ρυθμό και με τον κόσμο της να μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Κρατώντας την Μπανταλόνα χωρίς πόντο για 3 λεπτά και με μόλις ένα δίποντο στα πρώτα 5 λεπτά του δεκαλέπτου, η Ένωση με τα τρίποντα των Φλιώνη και Μπάρτλεϊ, αλλά και τα δίποντα του αρχηγού και του Γκρέι, ισοφάρισε σε 49-49 στο 25ο λεπτό!

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε της περιόδου το ματς έγινε... ροντέο, με τους μεν Καταλανούς να βρίσκουν επιθετικές λύσεις πίσω από τα 6,75μ. και τους δε γηπεδούχους να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι με τα δίποντα του Λεκαβίτσιους, αλλά και με την ψυχραιμία που επέδειξαν μέσω των βολών. Από μια τέτοια συνθήκη η ομάδα του Σάκοτα προσπέρασε στο σκορ για το 61-59 στο 29', παίρνοντας το προβάδισμα μετά το 14-12 της πρώτης περιόδου. Ο Χαντ ισοφάρισε σε 61-61, με τον Μπάρτλεϊ να κερδίζει φάουλ πάνω σε τρίποντο σχεδόν στη λήξη του δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 64-61 του 30λεπτου.

Με τον Ρίκι Ρούμπιο να το παίρνει πάνω του έχοντας πέντε πόντους και μία ασίστ για το γκολ-φάουλ του Πάρκερ, η Μπανταλόνα μπήκε δυναμικά στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και προηγήθηκε με 69-66 στο 32'. Η είσοδος του Τζέιμς Νάναλι στο παρκέ έδωσε επιθετική «πνοή» στην ΑΕΚ που με δύο καλάθια του πολύπειρου φόργουορντ μείωσε σε 72-70 δύο λεπτά αργότερα. Σκορδίλης και Χαντ αντάλλαξαν καλάθια στη συνέχεια, με τον Κρααγκ να πετυχαίνει ένα δύσκολο τρίποντο από τη γωνία για το 77-72 στο 36' και τον Νάναλι με τέσσερις προσωπικούς πόντους να μειώνει εκ νέου στους 3 για το 79-76 στο 37'. Μάλιστα, ο Αμερικανός σταρ το πήρε πάνω του και με ένα μεγάλο τρίποντο στα 106 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, έβαλε την Ένωση σε θέση οδηγού για το 81-79!

Ένα τρίποντο του Χαντ στην επόμενη φάση έκανε το 81-82, με τον Φλιώνη να απαντά με πολύ δύσκολο ντράιβ για το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα (83-82) και τον Νάναλι να κερδίζει εν συνεχεία βολές μετά το αμυντικό ριμπάουντ που κέρδισε. Με απόλυτη ψυχραιμία από την γραμμή της «φιλανθρωπίας», ο Νάναλι και ο Μπάρτλεϊ λίγο μετά έγραψαν το 87-83 στα 8,8'', πανηγυρίζοντας τη νίκη με το τελικό 87-84!

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 34-47, 64-61, 87-84.

