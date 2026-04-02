«Σφαγή» σε όλα τα μέτωπα

Η τελευταία διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για την αγωνιστική σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε, κι έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ο Απρίλιος θα ρίξει... φως σε όλα τα μέτωπα αφού θα διεξαχθούν οι μισές αγωνιστικές των πλέι οφ αλλά και οι ημιτελικοί κυπέλλου. Όλα έχουν το ενδιαφέρον τους, με την κάθε μία ομάδα να παλεύει για τη διάκριση. Φυσικά, κάποιες είναι σε καλύτερη μοίρα και άλλες παίζουν με την πλάτη στον τοίχο.

Κάνει κουμάντο η Ομόνοια

Στην κούρσα για τον τίτλο εδώ και καιρό η Ομόνοια κάνει κουμάντο. Μπορεί να μην νίκησε στην πρεμιέρα των πλέι οφ (2-2 με Άρη), εντούτοις κρατά ένα σημαντικό πλεονέκτημα έξι βαθμών από τη 2η θέση, το οποίο της δίνει... πολυτέλεια για απώλειες βαθμών. Δεν θέλει κάτι τέτοιο, ωστόσο σε σχέση με τις άλλες ομάδες που είναι πιο κάτω είναι ένα έξτρα όπλο το γεγονός ότι, ακόμα και αν χάσεις βαθμούς, θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σίγουρα, τόσο η ΑΕΚ που είναι στο -6 όσο και ο Απόλλωνας που βρίσκεται στο -8 γλυκοκοιτάζουν το τρόπαιο. Βέβαια, εστιάζουν περισσότερο στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και εφόσον το ευνοήσουν οι συνθήκες θα πολεμήσουν για την κούπα. Η 2η θέση (ΑΕΚ) από την 4η (Πάφος FC) είναι στους τέσσερις βαθμούς και με εννέα μάχες να απομένουν τα πάντα είναι ρευστά. Μπορεί η Πάφος FC να μην έχει σταθερότητα έχει όμως το ρόστερ για να κάνει την αντεπίθεσή της.

Κύπελλο... Ευρώπης

Μέσα στον μήνα θα γίνουν και οι καθοριστικές μάχες των ημιτελικών του κυπέλλου Coca-Cola. Στις 29 Απριλίου, με τον επαναληπτικό ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα θα μάθουμε ποιες δύο ομάδες θα συνθέσουν το ζευγάρι του τελικού. Προηγουμένως, ΑΕΛ και Πάφος FC θα συγκρουστούν αρχικά στη Λεμεσό στις 8 Απριλίου και στις 22 Απριλίου στο «Στέλιος Κυριακίδης». Με καμία ομάδα να μην έχει σίγουρη θέση στην Ευρώπη, το κύπελλο αποτελεί ισχυρό μονοπάτι προς αυτόν τον στόχο.

Η μάχη του υποβιβασμού

Το δικό της ενδιαφέρον έχει φυσικά και η μάχη του υποβιβασμού. Εδώ απέμειναν έξι στροφές και κάποιες ομάδες νιώθουν πλέον άνετες. Όπως η Ανόρθωση που πριν από λίγες μέρες ήταν εντός ζώνης υποβιβασμού, αλλά και η Ε.Ν. Ύψωνα. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Εθνικός Άχνας αλλά δεν είναι καταδικασμένος, ενώ Ακρίτας Χλώρακας και Ολυμπιακός ψάχνουν ανασύνταξη με νέους... καπετάνιους στο πηδάλιο.