Με Λοσάδα έγινε... κάστρο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

H σημαντικότητα της αξιοποίησης της έδρας από την ομάδα της Λεμεσού

H αξιοποίηση της έδρας είναι σημαντικό στοιχείο για μία ομάδα, ως προς την επίτευξη των στόχων της. Και στον Απόλλωνα του Ερνάν Λοσάδα, αυτό γίνεται στον απόλυτο βαθμό. Συγκεκριμένα στα έξι παιχνίδια που δόθηκαν στο «Αλφαμέγα» με τον Αργεντινό προπονητή στο πηδάλιο στον θεσμό του πρωταθλήματος, ο Απόλλωνας μέτρησε ισάριθμες νίκες. Και το έκανε με πειστικό τρόπο καθώς σε δύο από αυτά επικράτησε ομάδων που είναι στην πρώτη εξάδα (Πάφος FC, ΑΠΟΕΛ), ενώ κέρδισε επίσης τον Ολυμπιακό, Ακρίτα, Εθνικό και ΑΕΛ.

Θα επιδιώξει λοιπόν να συνεχίσει το σερί. Καλείται ωστόσο να το πράξει πάνω σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Την προσεχή Κυριακή (19:00) θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε μία κομβική αναμέτρηση, στον δρόμο για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό γιατί με νίκη θα ανέλθει στη 2η θέση και γενικά θα κρατά την τύχη στα χέρια του. Εκτός των άλλων, θα διατηρηθούν και οι όποιες ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου. Σε αυτή την προσπάθεια, θα έχει συνοδοιπόρο του τον κόσμο του, που αναμένεται πως θα γεμίσει το «Αλφαμέγα».

Το αρνητικό για το τεχνικό επιτελείο είναι, πως θα στερηθεί μία σημαντική μονάδα, μιας και λόγω καρτών δεν υπολογίζεται ο Γιόσεφ Κβίντα. Και ο αμυντικός πονοκέφαλος μεγαλώνει, από τη στιγμή που εκτός επιλογών είναι ο Λαμ (τραυματίας) ενώ ο Βούρος προέρχεται από τραυματισμό. Σίγουρος λοιπόν για το κέντρο της άμυνας είναι μονάχα ο Ζαχαρίας Άδωνη.

 

