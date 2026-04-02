Δεν ησυχάζει από τους τραυματισμούς

Είναι απίστευτη η ατυχία που κατατρύχει φέτος την ΑΕΚ. Η χαρά από τη συμμετοχή του Γιουσέφ Αμίν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ιράκ επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του 22χρονου εξτρέμ, ο οποίος, αν και ξεκίνησε βασικός, έγινε αναγκαστική αλλαγή νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Βολιβία.

Ο Αμίν φαίνεται να τραυματίστηκε στο γόνατο και στην ΑΕΚ επικρατεί ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο νεαρός Ιρακινός, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και το προηγούμενο διάστημα και είχε τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που περίμενε πώς και πώς ο Χάβι Ροθάδα, προκειμένου να ενισχύσει το πλάνο του ενόψει των καθοριστικών αγώνων. Tο μέγεθος του προβλήματος θα διαπιστωθεί με την επιστροφή του στην Κύπρο. Πάντως, στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ ο Αμίν φαίνεται να έχει το πόδι του δεμένο.

Από την πρόκριση του Ιράκ στο Μουντιάλ η ΑΕΚ θα επωφεληθεί με αρκετές χιλιάδες ευρώ.