Δεν ησυχάζει από τους τραυματισμούς

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Από την πρόκριση του Ιράκ στο Μουντιάλ η ΑΕΚ θα επωφεληθεί με αρκετές χιλιάδες ευρώ

Είναι απίστευτη η ατυχία που κατατρύχει φέτος την ΑΕΚ. Η χαρά από τη συμμετοχή του Γιουσέφ Αμίν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ιράκ επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του 22χρονου εξτρέμ, ο οποίος, αν και ξεκίνησε βασικός, έγινε αναγκαστική αλλαγή νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Βολιβία.

Ο Αμίν φαίνεται να τραυματίστηκε στο γόνατο και στην ΑΕΚ επικρατεί ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο νεαρός Ιρακινός, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και το προηγούμενο διάστημα και είχε τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που περίμενε πώς και πώς ο Χάβι Ροθάδα, προκειμένου να ενισχύσει το πλάνο του ενόψει των καθοριστικών αγώνων. Tο μέγεθος του προβλήματος θα διαπιστωθεί με την επιστροφή του στην Κύπρο. Πάντως, στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ ο Αμίν φαίνεται να έχει το πόδι του δεμένο.

Από την πρόκριση του Ιράκ στο Μουντιάλ η ΑΕΚ θα επωφεληθεί με αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η οργή για τη διαιτησία και η «απάντηση» Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη