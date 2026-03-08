Λοσάδα: Οι νίκες που άρχισαν να γίνονται συνήθεια και οι «10-15 πάσες μέχρι να βρούμε χώρο»

Ικανοποιημένος από τη νίκη - ανατροπή της ομάδας του απέναντι στην ΑΕΛ, εμφανίστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, στη συνέντευξη Τύπου:

«Ακόμη ένα τρίποντο εντός έδρας. Η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια μας αρχίζει να γίνεται όλο και καλύτερη. Ένα ντέρμπι πρέπει πάντα να το κερδίζεις! Δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι, αλλά είναι σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Οι νίκες άρχισαν να γίνονται συνήθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος με την επιστροφή που έκαναν οι παίκτες. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς μια ομάδα όπως την ΑΕΛ. Αυτή η ανατροπή μας δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Αυτό το παιχνίδι χρειαζόταν υπομονή. Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στα ψηλά κέρδισαν και ήταν επιβεβλημένη η νίκη».

Σε ερώτηση τι είπε στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, ανέφερε: «Τους είπα να είναι ήρεμοι και να μην είναι ανυπόμονοι στο παιχνίδι τους. Να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα, να δώσουμε 10-15 πάσες μέχρι να βρούμε χώρο. Έπρεπε να ήμασταν επίσης καλοί στις επιστροφές μας».