Οι φιναλίστ του Champions League, που έμειναν εκτός της «φάσης των 16»

Μόνο δύο προηγούμενες φιναλίστ δεν κατάφεραν να προκριθούν στο συγκεκριμένο στάδιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης

Από την αγωνιστική περίοδο 2003-2004 και την καθιέρωση της «φάσης των 16» στο Champions League, μόνο δύο προηγούμενες φιναλίστ δεν κατάφεραν να προκριθούν στο συγκεκριμένο στάδιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, πριν από την Ιντερ, που αποκλείστηκε στα πλέι οφ από την Μπόντο Γκλιμτ και μάλιστα με δύο ήττες (3-1 εκτός και 2-1 εντός έδρας).

Η ομάδα του Μιλάνου, έμεινε εκτός συνέχειας, εννέα μήνες αφ' ότου έπαιξε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου γνώρισε την συντριβή με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, καθώς οι Λομβαρδοί έγιναν η μόλις τρίτη φιναλίστ στα χρονικά του Champions League που δεν κατάφερε να προκριθεί στην «φάση των 16» την επόμενη χρονιά.

Είχε προηγηθεί η Τσέλσι, νικήτρια του Champions League τον Μάιο του 2012 εναντίον της Μπάγερν Μονάχου (1-1, 4-3 στα πέναλτι), καθώς δεν κατάφερε να προχωρήσει από την φάση των ομίλων την σεζόν 2012-2013. Η ομάδα του Λονδίνου αποκλείσθηκε με τέσσερις ήττες από την Γιουβέντους και την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Και νωρίτερα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (φιναλίστ την περίοδο 2010-2011 εναντίον της Μπαρτσελόνα, 1-3) δεν κατάφερε να προκριθεί από έναν όμιλο που, «στα χαρτιά», φαινόταν εύκολος. Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν νίκησαν σε κανέναν από τους αγώνες με την Μπενφίκα, ενώ γνώρισαν ήττα-σοκ από την Βασιλεία την τελευταία αγωνιστική (1-2). Οι -τότε- νεαροί Ελβετοί παίκτες, Γιαν Ζόμερ, Σερντάν Σακίρι και Γκρανίτ Τζάκα, αξιοποίησαν αυτήν την θριαμβευτική νίκη για να ξεπεράσουν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα «χρώματα» της οποίας έπαιζαν οι Γουέιν Ρούνεϊ, Ρίο Φέρντιναντ και Πατρίς Εβρά και να προκριθούν στην «φάση των 16».

Ακόμη παλαιότερα, αλλά σε εποχές που δεν υπήρχε η «φάση των 16», η Λεβερκούζεν 2002-2003 (ηττήθηκε με 2-1 από την Ρεάλ Μαδρίτης τον Μάιο του 2002), κατετάγη τελευταία στην δεύτερη φάση των ομίλων χωρίς βαθμό (!), σε έναν όμιλο με αντιπάλους την Μπαρτσελόνα, την Ιντερ και την Νιούκαστλ.

Την προηγούμενη χρονιά, η Βαλένθια (ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου, 1-1, 5-4 στα πέναλτι τον Μάιο του 2001), δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στο Champions League 2001-2002, αφού κατετάγη 5η στην La Liga, πίσω από την Μπαρτσελόνα στην διαφορά τερμάτων. Ανάλογη πορεία είχε και η Μίλαν, φιναλίστ το 1994-1995 (ήττα 1-0 από τον Αγιαξ), που κατέλαβε την 4η θέση στην Serie A, σε μια εποχή που μόνο η πρωταθλήτρια προκρινόταν στο Champions League. Όσο για την Μαρσέιγ, νικήτρια του πρώτου Champions League την περίοδο 1992-1993 (1-0 εναντίον της Μίλαν), δεν μπόρεσε να υπερασπισθεί τον τίτλο της, μετά την τιμωρία της από την UEFA λόγω του σκανδάλου με τους «στημένους αγώνες».

