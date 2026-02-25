ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοκ άουτ για τον αγώνα με την Μπενφίκα ο Εμπαπέ

Δημοσιευτηκε:

Δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Αρμπελόα

Από χθες (24/2), υπήρχε πλήρης αβεβαιότητα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της αποστολής της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με την Μπενφίκα αυτή την Τετάρτη, που είναι ο δεύτερος αυτής της σειράς για τα πλέι οφ του Champions League. 

Έχοντας τραυματιστεί στο γόνατο εδώ και τρεις μήνες, ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν αμφίβολος για τον αγώνα με τους «Αετούς» της Λισαβόνας. Ήδη, ο παίκτης είχε ανεβάσει το συναγερμό στα ύψη αφού έφυγε νωρίς από την προπόνηση της Τρίτης, με αρκετές πηγές να ισχυρίζονται ότι θα απουσίαζε από τον αγώνα απέναντι στους Λουζιτανούς.

Πλέον, αυτό είναι κι επίσημο: ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα γι΄ αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, που δίνει εισιτήρια για τη φάση των «16» στη διοργάνωση. Τώρα, μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος πίεζε εδώ και μήνες για να παίζει, παρά τον πόνο που αισθανόταν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

