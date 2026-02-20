ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ UEFA: Παραμένει μεγάλο φαβορί η Κύπρος, παρά την ήττα της Ομόνοιας

Η νοκ-άουτ φάση του Conference League ξεκίνησε, με την Ομόνοια να μην έχει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ριέκα, παρόλα αυτά η Κύπρος αισθάνεται δυνατή στη μάχη για να διατηρηθεί στη 15η θέση στην κατάταξη πενταετίας της UEFA (2021/22 – 2025/26), η οποία θα μας δώσει πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο (και δεύτερο για το Champions League) για τη σεζόν 2027/28.

Και οι πιθανότητες να γίνει το πιο πάνω για τρίτη φορά στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, μετά τις σεζόν 2014/15 και 2022/23, είναι, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, πάρα πολλές.

Παρότι η σεζόν ξεκίνησε με την Κύπρο στην 20ή θέση και με απόσταση 6.213 βαθμών (!) από τη 15η, κάτι που την καθιστούσε όχι μόνο αουτσάιντερ αλλά και σχεδόν… εκτός μάχης, η τρομερή συγκομιδή βαθμών των κυπριακών ομάδων, σε συνδυασμό με την κάκιστη μέχρι μετριότατη (αναλόγως) πορεία των ανταγωνιστών μας, μας έχει ανεβάσει ήδη στη 15η θέση.

H διαφορά, μετά την ήττα της Ομόνοιας από τη Ριέκα (0-1) σε συνδυασμό με την ισοπαλία με την Σίγκμα Όλομουτς (1-1) της Λωζάνης, μειώθηκε στους 743 βαθμούς (σ.σ. η Κύπρος έχει 35.443 και η Ελβετία 34.700), όμως η χώρα μας παραμένει αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κρατηθεί στην προνομιούχα θέση!

Ο λόγος που η Κύπρος έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για να τερματίσει στη 15η θέση είναι το γεγονός πως ο κυριότερος ανταγωνιστής μας, η Ελβετία, συνεχίζει μόνο με τη Λωζάνη, ενώ από κυπριακής πλευράς ως γνωστό συνεχίζει και η ΑΕΚ που θα αγωνιστεί στους «16» του Conference League.

Τα σενάρια

Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος και το τι χρειάζεται να γίνει για να σφραγίσει η Κύπρος τη 15η θέση, αρχικώς θυμίζουμε τα βασικά: η Κύπρος έχει δύο ομάδες στο Conference League, με την Ομόνοια να αγωνίζεται στη νοκ-άουτ φάση με τη Ριέκα και με την ΑΕΚ να έχει περάσει απευθείας στη φάση των «16» αναμένοντας αντίπαλο από δύο ζευγάρια. Από την άλλη, η Λωζάνη, μοναδική πλέον εκπρόσωπος των Ελβετών, θα αγωνιστεί στη νοκ-άουτ φάση του Conference League με τη Σίγκμα Όλομουτς. Πέραν του ότι η Κύπρος έχει δύο ομάδες έναντι μίας των Ελβετών, καθώς και του ότι διατηρούμε προβάδισμα 743 βαθμών, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που κάνει ακόμη πιο έντονη την… ετικέτα του φαβορί που φοράμε: η χώρα μας παίρνει τους βαθμούς-μπόνους των ομάδων μας διαιρούμενους με το τέσσερα (όσος ο αριθμός των αρχικών εκπροσώπων μας στην Ευρώπη), ενώ η Ελβετία, καθότι ξεκίνησε τη σεζόν με πέντε ομάδες, θα παίρνει το 1/5 των βαθμών της Λωζάνης.

Αυτό σημαίνει πως για κάθε τυχόν νίκη ομάδας μας εμείς παίρνουμε 500 βαθμούς και για κάθε ισοπαλία 250, με τους Ελβετούς να παίρνουν 400 και 200 αντίστοιχα. Πέρα από τα αποτελέσματα, στις φάσεις αυτές οι ομάδες παίρνουν και 500 βαθμούς για κάθε πρόκριση (ισχύει μόνο για το Conference League –αυξάνεται το μπόνους στις άλλες διοργανώσεις), που ισοδυναμούν σε 125 για την περίπτωση της Κύπρου και 100 για τους αντιπάλους μας. Βάσει των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά των 743 βαθμών, προκύπτει ότι ακόμη και στο σενάριο που η Κύπρος δεν πάρει άλλους βαθμούς (δεύτερη ήττα για Ομόνοια στη νοκ-άουτ φάση και δύο ήττες η ΑΕΚ στη φάση των «16») και ακόμη κι αν η Λωζάνη προκριθεί με νίκη επί της Σίγκμα Όλομουτς, αυτό δεν αρκεί στους Ελβετούς για να μας περάσουν, συνεπώς θα χρειαστούν κι άλλα αποτελέσματα στην επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα εννοείται ότι κάθε αποτέλεσμα που τυχόν πάρουν Ομόνοια ή ΑΕΚ θα είναι «χρυσό», καθώς θα αυξάνει δυσανάλογα τη δυσκολία των Ελβετών, δεδομένου ότι μια δική μας νίκη «αξίζει» περισσότερο (500β.) από μια νίκη της Λωζάνης (400β). Πάντως, αξίζει να σημειωθεί και η πιθανότητα… ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Λωζάνης, καθώς η ελβετική ομάδα, εάν προκριθεί στη φάση των «16», θα είναι πιθανός αντίπαλος των Λαρνακέων, οι οποίοι κληρώθηκαν να αγωνιστούν με έναν από τους νικητές των ζευγαριών Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη και Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας.