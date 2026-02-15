ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν είσαι πιτσιρικάς στην Ομόνοια... κάθε πάσα μετράει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Είσαι να παιδί στις ακαδημίες της Ομόνοιας και παρακολουθείς την πρώτη ομάδα. Βλέπεις τον Παναγιώτη Ανδρέου, τον Άγγελο Νεοφύτου, τον Ευάγγελο Ανδρέου και παλαιότερα, τον Κακουλλή, τον Χάμπο και τον Λοΐζου. Τους βλέπεις όχι μόνο να συμπληρώνουν την αποστολή, αλλά και να βρίσκονται στην ενδεκάδα σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως ντέρμπι και ευρωπαϊκά ματς. Αυτή η εικόνα δημιουργεί αμέσως ένα κίνητρο: να βελτιωθείς, να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό και να μετατρέψεις το όνειρό σου σε πραγματικότητα. Το κίνητρο γίνεται ακόμη πιο ισχυρό όταν αντιλαμβάνεσαι γύρω από το τεχνικό επιτελείο ένα στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην προώθηση και καθιέρωση των νεαρών ταλέντων.

Παρακολουθώντας τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας κατά τη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιττας, να περιβάλλονται από τους υπεύθυνους της ακαδημίας και να τους μιλάει ο Χένινγκ Μπεργκ, μπορεί κανείς να διακρίνει στα μάτια τους την επιθυμία να μπουν στο γήπεδο και να ζήσουν τη μαγεία ενός γεμάτου ΓΣΠ.

Είναι εύκολο να λέμε ότι «αν είσαι καλός ποδοσφαιριστής και έχεις ταλέντο κάποια στιγμή θα αγωνιστείς στην ανδρική ομάδα». Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανέλιξη των νεαρών. Οι κρίσιμες ποδοσφαιρικές ηλικίες δεν περιορίζονται στα 20 ή 21 χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να σμιλέψει το ταλέντο του από πολύ νωρίτερα, να δουλέψει εξατομικευμένα, να ιδρώσει και να παλέψει, αλλά παράλληλα να βλέπει και προοπτική. Να διακρίνει στο σύλλογο ένα όραμα που θα ανοίξει το δρόμο για επαγγελματική καριέρα.

Η συνεχής τροφοδότηση της πρώτης ομάδας της Ομόνοιας με νεαρά ταλέντα είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμου πλάνου και απάντηση στη «ξενομανία». Η Ομόνοια αποδεικνύει ότι με μεθοδική δουλειά και στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί κανείς να εντάξει παίκτες στην πρώτη ομάδα και, ταυτόχρονα, να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από πιθανές μεταγραφές. Πριν από όλα όμως απαιτείται βούληση. Μια κρίσιμη απόφαση που πρέπει να στηριχθεί σε βάθος χρόνου.

Διαβαστε ακομη