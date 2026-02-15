Ξεκινάει κόντρα στον Εσαργκί ο Τσιτσιπάς στην Ντόχα

Ο Τυνήσιος, Μοέζ Εσαργκί θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά, στο διεθνές τουρνουά τένις, που θα φιλοξενηθεί στην Ντόχα. Η αναμέτρηση του κορυφαίου Ελληνα τενίστα όλων των εποχών, με τον 33χρονο Αφρικανό (Νο 146 στον κόσμο) έχει προγραμματισθεί για το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου.

Ο 27χρονος «Tsitsifast», ο οποίος βρίσκεται στο Νο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, εντάχθηκε μετά από σχετική κλήρωση, στο «πάνω μέρος» του ταμπλό στο 500άρι τουρνουά «Qatar ExxonMobil Open» και σε περίπτωση που ξεπεράσει το «εμπόδιο» του Εσαργκί (σ.σ. συμμετέχει με wild card), θ' αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο, τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Ρώσου, Ντανιίλ Μεντβέντεφ και του Κινέζου, Σανγκ Τζουντσένγκ.

Εάν προκριθεί ο Τσιτσιπάς, υποψήφιος αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Ρώσος, κάτοχος του τίτλου Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ σε περίπτωση που ο Ελληνας τενίστας εξασφαλίσει θέση στα ημιτελικά, θ' αντιμετωπίσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- τον Ισπανό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ.

Πηγή: sport-fm.gr